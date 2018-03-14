100-милионная тонна с Сахалина-1

12 марта танкер «Совкомфлота» «Виктор Конецкий» принял на борт юбилейную 100-миллионную тонну нефти, добытую на сахалинских месторождениях (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги).

По информации компании, партия, предназначенная для доставки потребителям в Южной Корее, была отгружена с терминала Де-Кастри.

Мощность экспортного терминала Де-Кастри составляет 12 млн тонн нефти в год. Первая нефть была отгружена с терминала в 2006 году. Выносной причал высотой 60 м расположен в шести километрах от берега.

Месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенные на шельфе Охотского моря к северо-востоку от Сахалина, входят в проект «Сахалин-1». Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд барр. нефти (307 млн тонн) и 485 млрд кубометров природного газа.

В 2005 году было введено в эксплуатацию месторождение Чайво, в 2010 году – месторождение Одопту-море, а в январе 2015 года – месторождение Аркутун-Даги.

В проект «Сахалин-1» входят несколько акционеров – ExxonMobil с долей участия 30%, Роснефть с 20%, японская Sodeco с 30% и индийская ONGC с 20%. Оператором проекта является дочка Exxon Mobil – Exxon Neftegas Limited.