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    • Судооборот через Суэцкий канал

    14.03.2018

    • По итогам 2 месяцев 2017 года через Суэцкий канал прошло порядка 2,7 тыс. судов различных типов. Из них число контейнеровозов составило 924 единиц, танкеров – 717 единиц. Также в январе-феврале через канал прошло 482 балкера.

    По данным Администрации Суэцкого канала, совокупный нетто-тоннаж прошедших через Суэцкий канал судов за отчетный период составил почти 171,2 млн тонн. В том числе нетто-тоннаж контейнеровозов достиг 99,8 млн тонн, танкеров – 29,8 млн тонн, балкеров — 17,1 млн тонн.

    В феврале этого года через канал прошло в общей сложности 1,3 тыс. судов — на 6,1% меньше, чем месяцем ранее. Число контейнеровозов снизилось на 5,9% до 448 единиц. Балкеров через Суэц в отчетном месяце прошло 229 единицы — на 9,5% меньше, чем в январе. Число танкеров также упало на 15,2% до 329 судов.

    В феврале суммарный нетто-тоннаж прошедших через Суэцкий канал судов уменьшился на 4,9% до 83,5 млн тонн. В том числе совокупный нетто-тоннаж контейнеровозов снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 6,3% – до 48,1 млн тонн, балкеров – на 5,9% (до 8,3 млн тонн). Совокупный нетто-тоннаж танкеров упал на 13,2% до 13,8 млн тонн.

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