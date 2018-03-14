Происшествия во Владивостоке и Архангельске

По данным ГМСКЦ, 13 марта в 23-10 в порту Владивосток, бухта Диомид, произошло затопление носовой части плавпирса-стапельпалубы бывшего плавдока №1 СК «Востоктранссервис». Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Обстоятельства выясняются.

14 марта в 3-55 в порту Архангельск в районе 4 пары буев теплоход «Harriet», следовавший от причала №7 «Экономия» на выход в море под проводкой ледокола «Капитан Косолапов», после того, как из-за обесточивания ледокола дальнейшее движение стало невозможно, ледовым полем сместило за левую кромку по ходу движения. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. К судну направлены ледоколы «Капитан Чадаев», «Капитан Евдокимов». «Harriet» работает под флагом Либерия, порт приписки Монровия, на борту экипаж 23 человека и один пассажир, груз – уголь кокс 21297,8 тонны, Погода в районе: ветер северный, северо-восточный 7-9 м/с, снег, видимость менее 1 км, ледяные поля – лед 9 баллов.