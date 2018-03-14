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    • Положительный прогноз от Global Ports

    14.03.2018

    • Положительный тренд на рынке контейнерных перевозок сохранится, что будет способствовать увеличению загрузки терминалов как Global Ports, так и конкурентов. Такое мнение высказал в ходе конференц-колла, посвященного публикации финансовых результатов Global Ports за 2017 год, Chief Commercial Officer группы Брайн Битш. 

    По его словам, клиенты и участники рынка в целом настроены с осторожным оптимизмом либо позитивно, и улучшение макроэкономических показателей не только в России, но и в международном масштабе подтверждается ростом как импортных, так и экспортных объемов. «Прогноз положительный», – сказал он.

    Согласно данным, которые приводит Global Ports в своей презентации, в перовой половине прошлого года доля груженого экспорта в общем российском контейнеропотоке составила 26,7% против 14,8% в 2013 году. Импорт порожних контейнеров, который растет на волне роста груженого экспорта, в первой половине 2017 года составил 4,7% от всего импорта против 1,3% в 2013. Груженый импорт за этот период вырос на 22%.

    В этом году «В течение первых двух месяцев мы наблюдаем рост на наших терминалах свыше 20%, это – результат ряда мероприятий, проведенных в прошлом году, и того, что мы продолжаем клиентоориентированную политику и стараемся способствовать повышению эффективности бизнеса наших клиентов и создавать добавленную стоимость. Этот подход начинает окупаться, и мы наблюдаем рост на всех наших терминалах», – отметил Ю.Битш.

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