Информационно-аналитическое агентство

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    • НМТП пошел на снижение

    14.03.2018

    • Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2018 года составил 11,7 млн тонн, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. 

    Если смотреть отдельно по портам, то динамика была разнонаправленной. По данным SeaNews, грузооборот Приморска по итогам отчетного месяца упал на 34,1% и составил порядка 3,7 млн тонн. 

    Оборот Балтийска (БСК) по сравнению с январем 2017 года в TEU вырос – на 7,9%, до 9,5 тыс. TEU. В тоннах оборот, напротив, упал – на 6,3%.

    Новороссийские активы группы за первый месяц этого года обработали 7,9 млн тонн, что на 13,4% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

    Отметим, что в январе в Новороссийске общая продолжительность действий штормовых предупреждений составила более 10 суток, что отрицательно сказалось на объемах перевалки некоторых грузов.

    За отчетный месяц совокупный оборот наливных грузов в Новороссийске и Приморске относительно января 2017 года снизился на 10,4% и составил 8,8 млн тонн. 
    Суммарный объем перевалки нефти группы составил 5,5 млн тонн. Это на 17,1% ниже показателя января 2017 года.
    Перевалка нефтепродуктов за январь 2018 года увеличился на 3,7% до 3,2 млн тонн.

    Оборот навалочных грузов по итогам первого месяца 2018 года составил 1,3 млн тонн. Это на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
    В том числе рост отмечен только в перевалке зерна и сахара. Отгрузки зерна по сравнению с показателем января прошлого года выросли на 23,2% до более 1 млн тонн. Перевалка сахара-сырца выросла относительно показателя января 2017 года на 23,2% и составила 14,8 тыс. тонн.
    Объемы перевалки железорудного сырья составили 138,4 тыс. тонн (-21,9% к уровню января 2017), угля – 135,4 тыс. тонн (-24,1%) и химических грузов – 34,1 тыс. тонн (-68,4%). По информации НМТП, снижение перевалки данных грузов обусловлено длительным действием штормовых предупреждений, дефицитом подвижного состава на ж/д станциях отправления, введением ОАО «РЖД» 50% ограничения на погрузку всех грузов назначением на станцию Новороссийск с 11 по 23 января 2018 года.

    Оборот генеральных грузов по итогам первого месяца 2018 года составил около 1,1 млн тонн, что на 2,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Практически по всем грузам этой группы отмечена отрицательная   динамика. Рост произошел в перевалке цветных металлов – на 5,8% к уровню января (до 111 тыс. тонн) и скоропорта – на 20,2% (до 17,2 тыс. тонн).
    Перевалка черных металлов по сравнению с показателем января 2017 года упала на 3,6% (до 928 тыс. тонн). Объем перевалки лесных грузов также снизился – на 16,2% и составил 28,5 тыс. тонн.

    Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.

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