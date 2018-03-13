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    • Total купил Maersk Oil

    13.03.2018

    • Total закрыл сделку по приобретению Maersk Oil, стоимость которой составила 7,45 млрд долларов.

    По условиям сделки Maersk получит акции Total стоимостью 4,95 млрд долларов. В свою очередь, Total возьмет на себя долговые обязательства Maersk Oil в размере 2,5 млрд долларов.

    Как говорится в официальном сообщении Total, сделка позволит компании стать вторым по величине оператором в Северном море, объем нефтедобычи к 2020 году составит 500 000 баррелей в день.

    Напомним, решение о продаже Maersk Oil было объявлено в августе 2017 года. 

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