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    • Top 10 рефоператоров

    13.03.2018

    • По данным последнего исследования Dynamar REEFER Analysis: Market Structure, Conventional, Containers, по итогам 2017 года суммарная вместимость флота 10 крупнейших операторов конвенциональных рефсудов оперировали 211 судами суммарной вместимостью 97,6 млн куб. футов, что соответствует 49% всей вместимости мирового конвенционального реффлота.

    Baltic Reefers с учетом своей независимо оперирующей дочерней компании Cool Carriers впервые вышел на первое место в рейтинге рефоператоров – его доля составила 12,4% от суммарной вместимости глобального реффлота.

     Seatrade, не один год занимавший первое место, опустился на вторую строчку с долей 11,5% и 22,5 млн куб. футов вместимости.

    В топ-10 вошли также собственные операторские компании трейдеров – Africa Express Line (Compagnie Fruitiere), Dole Ocean Cargo Express (Dole) и Network Shipping (Del Monte).

    Источник: Dynamar

    Источник: Dynamar

    Всего, по предварительным данным, в 2017 году объем морских перевозок скоропорта (как конвенциональными рефсудами, так и в рефконтенйерах) составил 110 млн тонн. По подсчетам Dynamar, это соответствует порядка 9,1 тыс. груженых рефсудов вместимостью 500 тыс. куб. футов, или 3,71 млн 40-футовых High Cube контейнеров.

    Доля скорорпорта в общем объеме глобальных перевозок сухих грузов морским транспортом составила чуть менее 4%.

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