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    • OOCL с прибылью

    13.03.2018

    • OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала окончательные итоги 2017 года.

    Объем контейнерных перевозок вырос на 3,6% до 6 299 тыс. TEU. Как отмечают в OOCL, 2017 был для компании «годом невероятного роста» на европейском и североамериканском направлениях: на транстихоокеанском трейде рост составил 16,3%, на трейде Азия – Европа – 19,7%.

    Провозная способность увеличилась на 1,3% и составила 7 257 тыс. TEU. В 2017 году OOCL принял в эксплуатацию пять из шести заказанных на Samsung Heavy Industries мегаконтейнеровозов класса Giga вместимостью 21 413 TEU, последнее судно в серии было сдано в январе этого года. В прошлом году новых заказов на строительство судов не размещалось.

    Выручка группы увеличилась на 15,3% до 6,1 млрд долларов, EBITDA – в 2,4 раза до 691,1 млн долларов. Операционная прибыль составила 251,3 млн долларов против операционного убытка 120,3 млн долларов в 2016 году, чистая прибыль, относимая на акционеров, – 137,7 млн долларов против убытка 219,2 млн долларов годом ранее.

    «Экономическая ситуация в 2017 была более здоровая, чем прогнозировалось, – отметил председатель совета директоров OOIL Чи Чен Тунг. – После десятилетия низкой динамики мы увидели улучшение показателей крупнейших стран как с точки зрения ВВП, так и в плане товарооборота – долгожданная перемена после спада, через который отрасль прошла в 2016 году. Такой синхронный рост в последние годы наблюдался нечасто, и он может свидетельствовать о восстановлении».

    «После того, как в 2018 году будут введены в эксплуатацию суда, сдача которых намечена на 2018 год, мы надеемся, что с учетом сравнительно небольшого объема заказов на 2019 и 2020 годы и улучшения экономических показателей ситуация в отрасли станет более стабильной, чем она была многие годы. Мы, тем временем, настроены позитивно, хотя и с некоторой осторожностью», – сказал Ч.Ч.Тунг.

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