Работа по регламенту

«Первая грузовая компания» и «Морской порт Санкт-Петербург» подписали регламент взаимодействия по планированию подвода груженых вагонов и организации их обработки на путях порта.

Как говорится в совместном заявлении компаний, документ закрепил многолетний опыт взаимодействия и урегулировал обмен данными между диспетчерскими службами компаний. В результате ПГК получает оперативную информация о подходе судов и наличии свободных складских площадей, а МП СПб – данные о движении грузов в вагонах, следующих в порт.

«Разработка регламента началась осенью 2017 года, в период традиционного сезонного пика, когда в порт приходит максимальное количество вагонов под выгрузку. Благодаря принятым мерам мы сократили простой вагонов под выгрузкой в порту с 3 до 2,5 суток, что позволило высвобождать в среднем по 2,5 тыс. полувагонов в месяц. В результате с ноября 2017 года по февраль 2018 года грузопоток вагонов ПГК в адрес АО «Морской порт Санкт-Петербург» вырос на 17%», – отметил директор Санкт-Петербургского филиала ПГК Павел Ситало.

По информации управляющего директора «Морского порта» Владислава Жукова, в январе-феврале порт обработал 17 800 вагонов, на 37% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них порядка 57% – это вагоны ПГК. «Подписанный регламент уже дал первые результаты: благодаря применению новых схем взаимодействия возросла скорость обработки вагонов в порту. В результате наша совместная работа показала синергетический эффект в вопросах достижения роста объемов и повышения качества грузоперевозок», – отметил он.