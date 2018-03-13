Посадка на мель в Темрюке

По данным ГМСКЦ, 11 марта в 1-50 в затоне Чирчик морского порта Темрюк сел на мель теплоход «Воднадзор МБ-423» (порт регистрации Новороссийск, судовладелец ФГБУ «ЧерАзтехморинспекция»). Жертв, пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. В 21-02 морской буксир «Азов Стар» (порт регистрации Темрюк, судовладелец «Панде Лтд», в бербоут-чартере у ООО «Ультрамарин М») снял с мели «Воднадзор МБ 423», который своим ходом дошел до причала 8г и ошвартован. Причиной возникновения аварийной ситуации стало плохое самочувствие капитана. Последствия и ущерб аварийному судну уточняются.

12 марта в 10-45 в порту Калининград у причала №1 топливно-грузового комплекса ФГУП «КМРП» на нефтемусоросборщике «Икар» РЖД 13-19 (орт регистрации Калининград, судовладелец ФГУП «КМРП», людей на борту не было) в результате нарушения герметичности кингстонной системы произошло затопление машинного и насосного отделения. Кормовая часть легла на грунт, носовая часть оставалась на плаву, крен 10 градусов на левый борт, дифферент на корму 20 градусов. Силами топливно-грузового комплекса ФГУП «КМРП» вдоль борта судна были установлены боновые заграждения. Внутри бонового заграждения наблюдается загрязнение нефтепродуктами. Повреждений и разрушений судовых конструкций нет. Поступления воды в корпус судна не наблюдается. Для подъема аварийного судна были привлечены плавкран ПСЗ «Янтарь», «ПК-101», вакуумные и погружные насосы, рейдовый водолазный катер «Водолаз Грицай» (порт регистрации Калининград, судовладелец Калининградский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота») с водолазной группой Калининградского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». Водолазной группой были заведены стропы плавкрана за подъемные кронштейны, погружными насосами произведено осушение затопленных отсеков. В 19-30 аварийное судно плавкраном подняли на причал №1 топливно-грузового комплекса ФГУП «КМРП». 13 марта планируется мониторинг акватории в районе причала и судоходной части Калининградского морского канала.