Информационно-аналитическое агентство

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    • Медленное обледенение в Баренцевом

    13.03.2018

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Балтийском море по юго-востоку моря ветер южный, юго-западный до 15 м/с, волнение моря до 2 м, температура воздуха +5 градусов, в Финском заливе усиление юго-восточного, южного ветра до 12-14 м/с, высота волн 0,3-0,8 м,
    • В Баренцевом море на западе моря ожидается восточный, северо-восточный ветер 15-16 м/с, медленное обледенение судов, на побережье Мурмана ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15-17 м/с,
    • В Белом море лед 10 баллов,
    • В Керченском проливе 13 марта ожидается ветер юго-восточный, восточный 11-16 м/с, порывы 22 м/с, море 2-3 м, 14 марта ожидается ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 18 м/с, море 1,5-2 м,
    • В Азовском море ветер восточный, юго-восточный 15-18 м/с.

     

     

     

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