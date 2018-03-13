Медленное обледенение в Баренцевом

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Балтийском море по юго-востоку моря ветер южный, юго-западный до 15 м/с, волнение моря до 2 м, температура воздуха +5 градусов, в Финском заливе усиление юго-восточного, южного ветра до 12-14 м/с, высота волн 0,3-0,8 м,
- В Баренцевом море на западе моря ожидается восточный, северо-восточный ветер 15-16 м/с, медленное обледенение судов, на побережье Мурмана ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15-17 м/с,
- В Белом море лед 10 баллов,
- В Керченском проливе 13 марта ожидается ветер юго-восточный, восточный 11-16 м/с, порывы 22 м/с, море 2-3 м, 14 марта ожидается ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 18 м/с, море 1,5-2 м,
- В Азовском море ветер восточный, юго-восточный 15-18 м/с.