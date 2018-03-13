Контейнерооборот лидеров

По итогам первых 2 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил 6,3 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 6,6% больше контейнеров, чем в январе-феврале 2017 года.

Сингапур за отчетный период 2018 года обработал 5,82 млн TEU – плюс 18,3% к аналогичному показателю 2017 года.

В феврале этого года Шанхай перевалил 2,94 млн TEU – на 13,5% меньше, чем за предыдущий месяц и на 10,9% больше, чем в феврале 2017 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 2,82 млн TEU (минус 5,7% к январю 2018 и плюс 23,1% к февралю 2017 года).