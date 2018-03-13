Довели до Таллина

По информации gCaptain, балкер «Glory Hongkong», на котором началось поступление воды в машинное отделение и произошла остановка главного двигателя в Финском заливе к западу от Гогланда, отбуксирован в Таллин.

Напомним, судно подало сигнал бедствия 8 марта.

По имеющимся данным, вода поступала через льяльный колодец и распространялась по другим отсекам судна, в определенный момент уровень воды в машинном отделении достиг 5 метров.

Утечки нефтепродуктов не было. Угрозы затопления не возникало.

Вся команда – 22 человека – оставалась на борту.

В спасательной операции были задействованы спасательное судно «Tursas» Береговой охраны Финляндии, ледокол Arctia Oy «Nordica», нефтемусоросборщик ВМФ Финляндии «Halli», эстонские буксир «Atlas» и спасательное судно «Kindral Kurvits».