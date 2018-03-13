Информационно-аналитическое агентство

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    • Довели до Таллина

    13.03.2018

    • По информации gCaptain, балкер «Glory Hongkong», на котором началось поступление воды в машинное отделение и произошла остановка главного двигателя в Финском заливе к западу от Гогланда, отбуксирован в Таллин.

    Напомним, судно подало сигнал бедствия 8 марта. 

    По имеющимся данным, вода поступала через льяльный колодец и распространялась по другим отсекам судна, в определенный момент уровень воды в машинном отделении достиг 5 метров.

    Утечки нефтепродуктов не было. Угрозы затопления не возникало.

    Вся команда – 22 человека – оставалась на борту.

    В спасательной операции были задействованы спасательное судно «Tursas» Береговой охраны Финляндии, ледокол Arctia Oy «Nordica», нефтемусоросборщик ВМФ Финляндии «Halli», эстонские буксир «Atlas» и спасательное судно «Kindral Kurvits».

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