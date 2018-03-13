Восьмиэтажка для буровой

Восьмиэтажный жилой модуль погружен на баржу в порту Гетеборг и готов к отправке на буровую установку в Северном море. По информации порта, это будет самый крупный объект, когда-либо оттгуженный с ро-ро терминала в Арендале. Его высота составляет 48 м, длина – 33 м, вес – порядка 3 тыс. тонн. Жилой модуль с вертолетной площадкой рассчитан на 100 человек.

Конструкция построена компанией Apply Emtunga для месторождения Мартин Линге, расположенного в Северном море.

Отмечается, что производственная площадка Apply Emtunga находится всего в 300 м от причала в Арендале. С помощью специально сконструированных трейлеров жилой модуль был доставлен со скоростью 5 км/ч на специально укрепленный причал. Затем он был погружен на специально сконструированную баржу. Конструкцию осталось закрепить перед буксировкой. По некоторым оценкам, путь до места назначения, который составляет 680 км, займет 36 часов.