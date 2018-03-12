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    • Финансы Panalpina

    12.03.2018

    • Panalpina опубликовала финансовые показатели за 2017 год.

    Выручка по группе увеличилась на 6,5% до 5,5 млрд швейцарских франков (5,9 млрд долларов). Валовая прибыль сократилась на 2% до 1,4 млрд франков (1,5 млрд долларов).

    Операционные расходы снизились на 1% до 1,3 млрд франков (1,34 млрд долларов).

    Показатель EBITDA вырос на 11% до 146,2 млн франков (156,8 млн долларов), операционная прибыль – на 26% до 103,3 млн франков (110,8 млн долларов).

    Консолидированная чистая прибыль составила 57,5 млн франков (61,7 млн долларов), на 9,9% выше, чем годом ранее.

    С поправкой на расходы на реструктуризацию операционная прибыль и консолидированная чистая прибыль сократились.

    Как отметил CEO Panalpina Стефан Карлен, группа закончила год с рекордно высокими объемами и рентабельностью в сегменте Air Freight. В то же время, в сегменте Sea Freight при сохранении стабильных объемов маржа снизилась, что привело к убытку.

    Объем перевозок в сегменте Sea Freight увеличился на 2% и составил 1520,5 тыс. TEU.  Валовая прибыль с одного TEU упала на 6% до 281 франка (301 доллар), в результате валовая прибыль по сегменту снизилась до 427,2 млн франков (458,2 млн долларов). Операционный убыток по сегменту составил 15,2 млн франков (16,3 млн долларов) против убытка 0,6 млн франков в 2016 году.

    В сегменте Air Freight объем перевозок вырос на 8% до 998,9 тыс. тонн – самый высокий показатель за всю историю компании. При том, что валовая прибыль с одной тонны груза снизилась на 1% до 642 франков (689 долларов), суммарная валовая прибыль по сегменту выросла на 7,4% до 639,4 млн франков (685,8 млн долларов). Операционная прибыль выросла до 110,3 млн франков (118,3 млн долларов).

    В сегменте Logistics валовая прибыль снизилась на 14% до 331,1 млн франков (355,1 млн долларов), операционная прибыль выросла в 4,5 раза и составила 8,1 млн франков (8,7 млн долларов).

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