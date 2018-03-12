Свободный порт Владивосток расширится

В Госдуму внесен законопроект о расширении территории свободного порта Владивосток. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Законопроектом предлагается включить в территорию свободного порта Владивосток Советско-Гаванский район Хабаровского края. Распространение режима свободного порта Владивосток на этот муниципальный район позволит создать на его территории дополнительные условия для реализации инвестиционных проектов. На первом этапе планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объёмом частных инвестиций более 54 млрд рублей, создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О свободном порте Владивосток»” и главу 11 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» подготовлен Минвостокразвития во исполнение поручения Президента России по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 2-3 сентября 2016 года.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 1 марта 2018 года.

С распоряжением можно ознакомиться в файле ниже.

распоряжение-№-384-р.pdf