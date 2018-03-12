Информационно-аналитическое агентство

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    • Росаккредитация вступила в ILAC

    12.03.2018

    • Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) стала членом Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC). Об этом сообщила руководитель территориального Управления Росаккредитации по Северо-Западному федеральному округу Вера Гришина на конференции НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес», посвященной нововведениям в сфере технического регулирования.

    Как рассказала В.Гришина, ILAC – это международная организация, которая создана ВТО с целью признания в том числе таких документов как протокол испытаний. Вступление Российской Федерации в эту организацию говорит о том, что у нас появляются более широкие возможности.

    «Вступали мы в нее посредством APLAC, – пояснила В.Гришина. – Это Азиатско-Тихоокеанская организация аккредитации. На сегодняшний день напрямую в ILAC ни одна организация вступить не может. В Российской Федерации к моменту нашего вступления в октябре 2017 года по договоренности уже существовало три лаборатории, которые входили туда как физические, частные лица. А в октябре прошлого года признана вся система, которая сложилась в РФ. И мы можем хвастать тем, что в течение пяти лет мы смогли пройти тот путь, которые проходят 10-15 лет. Наше участие в APLAC говорит о том, что, хотя бы на этом рынке мы смогли бы свои протоколы предъявлять. Но тогда нужно понимать и вторую сторону: мы будем предъявлять, и нам будут предъявлять протоколы, включая Китай, который входит в эту систему, Индию. Поэтому можно предположить, какие весовые категории стоят против РФ».

    По словам В.Гришиной, неучастие в ILAC и APLAC давало Российской Федерации возможность говорить о полноценном вхождении в ВТО. «А это была основная задача, и Росаккредитация создавалась под эту задачу», – подчеркнула В.Гришина.

    «Вступив, подписав все договоренности, все соглашения, мы остановились на одной очень интересной стадии. Мы автоматически не стали участниками процесса. Для того, чтобы этот процесс завершился, нужно подписать межправительственное соглашение. Такие межправительственные соглашение ни с кем не подписаны. Некоторые уверяют участников ВЭД в том, что китайские протоколы супер-пупер – мы в APLAC, но смею заметить, протоколы не супер-пупер, потому что мы не подписали межправительственное соглашение, которое бы означало, что мы признаем их протоколы, а они – наши. Я могу вас сильно огорчить, сказав о том, у нас и между Беларусью, Арменией, Казахстаном и РФ нет таких межправительственных соглашений. Есть соглашение о Таможенном союзе, а это еще не межправительственное соглашение о признании протоколов. Мы находимся в стадии признания. Фактически с 2014 года Российская Федерация уговаривает наших коллег создать так называемое построссийское пространство. О чем нам говорят различные международные организации, в том числе ILAC – создайте русскоговорящее пространство и осуществите физически взаимодействие там, а потом будет следующий этап».

    Как отметила В.Гришина, подписано около десятка соглашений о намерениях заключить такие межправительственные соглашения, но пока нет признания протоколов в полном объеме. В стадии разработки также документы, согласно которым будут проставляться на протоколах испытаний знак ILAC. «Пока у тех, у кого присутствует знак ILAC, они скорее всего являются индивидуальными участниками. Таких лабораторий меньше десятка. Мы ждем этого знака, он будет обязательным для тех, кто пройдет аккредитацию», – резюмировала В.Гришина.

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