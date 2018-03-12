Происшествия за выходные

Информационно-аналитическое агентство

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    12.03.2018

    • По данным ГМСКЦ, 8 марта в 12-25 земснаряд «Беломорский» (судовладелец ОАО «СМП», порт регистрации Архангельск) получил повреждение обшивки в кормовой части со сквозной трещиной длиной около 2 м выше ватерлинии на 1,5 м. Обшивку повредил ледокол «Капитан Евдокимов» Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт», порт регистрации Архангельск, производивший взлом льда для обеспечения отхода судов от причала. Земснаряд стоит у причала №8 БТО МГУ Маймакского рыбного порта, готовится к постановке в док, пострадавших, водотечности, загрязнения акватории нет. Ледокол повреждений не получил.

    В 13-15 8 марта на 3038,8 км Волги было обнаружено загрязнения нефтепродуктами водной поверхности реки. В 13-55 к месту обнаружения загрязнения отправлена аварийно-спасательная партия в составе 6 человек с оборудованием для локализации и ликвидации загрязнения. В 16-40 аварийно-спасательная партия закончила работы по ликвидации загрязнения водной и ледяной поверхности нефтепродуктами с помощью биосорбента, которого было израсходовано 40 кг.

    В 13-45 8 марта МСКЦ Санкт-Петербург получил информацию от оператора «Раскат» о том, что теплоход «Gloria Hongkong», флаг Панама, просит оказать помощь в связи с поступлением воды в машинное отделение (уровень воды около 5 м) и остановкой главного двигателя. Судно следовало в порт Санкт-Петербург и находилось в 20 милях к западу от острова Гогланд в Финском заливе в поисково-спасательном районе Финляндии. МСКЦ Санкт-Петербург довел информацию по аварийному судну до Береговой охраны погрануправления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, оперативного дежурного Балтийского филиала ФБУ «МСС Росморречфлота» и МСКЦ Хельсинки. МСКЦ Хельсинки подтвердил, что принял координацию действий по аварийному судну на себя. К «Gloria Hongkong» подошли финские ледокол «Nordica» и спасательное судно «Tursas», буксир «Atlas» (Эстония), на борт вертолетом Береговой охраны Финляндии была доставлена аварийная партия. Запросов на оказание помощи к морской спасательной службе РФ от МСКЦ Хельсинки не поступало. 

    11 марта около 21-00 во Владивостоке полностью затонул и лег на грунт находившийся у причала ОАО «Римско» в ОАО «Дальзавод» плавдок ПД-32 (судовладелец ООО «Инто») с находившимся на стапельпалубе буксиром «Капитан Лошкаревич» (судовладелец «Дальинтера»). В результате затопления док в воде по верхнюю палубу башен, буксир на плаву без повреждений. Планируется вывод буксира из дока и работы по осушению и подъему дока. Жертв и пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не выявлено.

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