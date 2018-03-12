Новая морская линия

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    12.03.2018

    • В Финляндии начинает работу новая судоходная компания – Aalto Shipping Company. Ее собственниками являются фонд Taaleri и менеджмент.

    На данный момент у Aalto Shipping приобретены два современных сухогруза ледового класса 1A – «Aurora» и «Bothnia», построенные в 2002 году в Нидерландах. Дедвейт судов составляет 7 750 тонн, длина – около 120 м. В ближайшие месяцы планируется перевести их под флаг Финляндии.

    Отмечается, что суда могут работать в трудных ледовых условиях и перевозить различные грузы. Сухогрузы зафрахтованы на несколько лет вперед.

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