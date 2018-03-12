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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2018

    12.03.2018

    • На 10 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, но глубина падения сократилась.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 4,4%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,8%.

    Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 8,7%, на порты восточного побережья – на 8,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 8,2%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились ниже позапрошлой недели – на 11,7%. В то же время ставки на Южную Америку выросли на 3,6% по сравнению с 9 неделей.

    На внутриазиатском трейде на 10 неделе отмечалась достаточно разноплановая динамика. Ставки на западные и восточные порты Японии повысились на 3,4%. Одновременно с этим спотовые ставки на Сингапур упали на 11,4% по сравнению с 9 неделей.  Ставки на Южную Корею сохранились на уровне позапрошлой недели.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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