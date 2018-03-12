Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Железнодорожные контейнеры

    12.03.2018

    • По итогам января-февраля 2018 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 421,5 тыс. TEU. Это на 16,9% больше аналогичного периода прошлого года. 

    В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 5,9% до 274,5 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 17,3%, до 174,5 тыс. TEU, импортные – на 20,1%, до 129,5 тыс. TEU и транзитные – на 40,8%, до 65,2 тыс. TEU. 

    Отметим, что в феврале перевозка груженых контейнеров по сети РЖД составила 221,3 тыс. TEU – на 10,2% больше показателя предыдущего месяца.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках машин, станков и двигателей – плюс 33,6% (до 28,6 тыс. TEU), лесных грузов – плюс 30,7% (до 49 тыс. TEU). 

    Выросла перевозка промышленных товаров – на 22% (до 42,2 тыс. TEU), автомобилей – на 30% (до 32 тыс. TEU), метизов – на 27,3% (до 37,7 тыс. TEU), бумаги – на 10,8% (до 49,1 тыс. TEU), химикатов и соды – на 9,2% (до 73 тыс. TEU). 

    Металлы черные и цветные выросли на 24,3% (до 17 тыс. TEU) и на 10,3% (до 17,7 тыс. TEU) соответственно. 
    Остальных и сборных грузов в контейнерах было перевезено 11,8 тыс. TEU – на 6,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. 

    Перевозка строительных грузов в контейнерах выросла на 9,2% (до 10 тыс. TEU) относительно уровня января-февраля прошлого года.

    В то же время перевозка химических и минеральных удобрений снизилась относительно показателя 2 месяцев 2017 года на 2,1% и составила 10,1 тыс. TEU.

    В январе-феврале 2018 года всего по сети РЖД было перевезено 643,7 тыс. TEU груженых контейнеров (+13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). 
    В феврале 2018 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 326,2 тыс. TEU, что на 16,7% больше, чем в феврале 2017 года.

    175
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АвгустАпрельЗерноИмпортИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 16.01.2018 Экспорт и импорт зерновых
    За 11 месяцев 2017 года Россия экспортировала порядка 28,8 млн тонн пшеницы и меслина, что на четверть (25,9%) […]
    0
    2017АвгустАпрельВнешняя торговляГлобальноЕвросоюзИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьФевральЯнварь 16.01.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 11 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    0
    2018ГлобальноКонтейнерооборотУкраинаЯнварь 14.02.2018 Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот портов Украины за первый месяц 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16,2% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 16.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6
    На 6 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Ж/д перевозкиЯнварь 07.02.2018 ОЖД увеличила погрузку
    По оперативным данным Октябрьской железной дороги, погрузка в границах ОЖД за первый месяц 2018 года составила 8 млн […]
    0
    Freight VillageРЖДСоглашение 31.01.2018 Планы на развитие
    ОАО «РЖД», правительство Калужской области и АО «Фрейт Вилладж Калуга» (Freight Village RU) заключили соглашение о сотрудничестве в […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМарт 05.03.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2018
    Цены на бункерное топливо пошли вниз
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельИмпортИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьСтатистика таможниТНПФевральЭкспортЯнварь 23.01.2018 Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-ноябре 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 47,7 млн пар, что на […]
    0
    2018ГлобальноФевральФрахтовые ставки 05.02.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2018
    На 5 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается рост спотовых ставок. Снижение произошло только на перевозках из […]
    0
    2018ФевральФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 22.02.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 7
    На 7 неделе года фрахтовые ставки на перевозку пшеницы судами прибрежного плавания прибавили по $1 к уровню предыдущей […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ФевральФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 09.02.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 5
    На 5 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноФевраль 05.02.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2018
    На 6 неделе года практически во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо пошли вниз. Только в Роттердаме […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    12.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 10, 2018
    07.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 9
    07.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9
    06.03.2018 Жд экспорт через порты
    06.03.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 8
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики