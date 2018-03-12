Железнодорожные контейнеры

По итогам января-февраля 2018 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 421,5 тыс. TEU. Это на 16,9% больше аналогичного периода прошлого года.

В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 5,9% до 274,5 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 17,3%, до 174,5 тыс. TEU, импортные – на 20,1%, до 129,5 тыс. TEU и транзитные – на 40,8%, до 65,2 тыс. TEU.

Отметим, что в феврале перевозка груженых контейнеров по сети РЖД составила 221,3 тыс. TEU – на 10,2% больше показателя предыдущего месяца.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках машин, станков и двигателей – плюс 33,6% (до 28,6 тыс. TEU), лесных грузов – плюс 30,7% (до 49 тыс. TEU).

Выросла перевозка промышленных товаров – на 22% (до 42,2 тыс. TEU), автомобилей – на 30% (до 32 тыс. TEU), метизов – на 27,3% (до 37,7 тыс. TEU), бумаги – на 10,8% (до 49,1 тыс. TEU), химикатов и соды – на 9,2% (до 73 тыс. TEU).

Металлы черные и цветные выросли на 24,3% (до 17 тыс. TEU) и на 10,3% (до 17,7 тыс. TEU) соответственно.

Остальных и сборных грузов в контейнерах было перевезено 11,8 тыс. TEU – на 6,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Перевозка строительных грузов в контейнерах выросла на 9,2% (до 10 тыс. TEU) относительно уровня января-февраля прошлого года.

В то же время перевозка химических и минеральных удобрений снизилась относительно показателя 2 месяцев 2017 года на 2,1% и составила 10,1 тыс. TEU.

В январе-феврале 2018 года всего по сети РЖД было перевезено 643,7 тыс. TEU груженых контейнеров (+13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

В феврале 2018 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 326,2 тыс. TEU, что на 16,7% больше, чем в феврале 2017 года.