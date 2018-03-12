Информационно-аналитическое агентство

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    • Апдейт по Maersk Honam

    12.03.2018

    • Тела троих из четырех членов экипажа контейнеровоза «Maersk Honam», считавшихся пропавшими без вести, найдены на борту судна и опознаны, сообщили SeaNews в Maersk Line.

    В компании полагают, что, учитывая прошедшее время и серьезные повреждения, которые судно получило в результате пожара, четвертый пропавший без вести, скорее всего, также погиб.

    «Мы от всего сердца соболезнуем родным и близким наших погибших коллег. Мы разделяем их скорбь и делаем все возможное, чтобы поддержать их в это нелегкое время», – сказал COO Maersk Line Сорен Тофт.

    Выжившие 22 моряка получили медицинскую помощь, большинство из них в настоящее время выписано из госпиталя. Моряки, которым требовалась интенсивная терапия, переведены из реанимации в общее отделение.

    Поиск на борту судна продолжается. Активная поисково-спасательная операция на море будет прекращена. Тушение пожара продолжается, задействованы специализированные суда. Спасательные работы ведут Smit Salvage и Ardent.

    Напомним, пожар на судне «Maersk Honam» возник 6 марта, когда судно, совершавшее переход из Сингапура в Суэц, было примерно в 900 морских милях к юго-востоку от порта Салала (Оман). 23 моряка были эвакуированы на борт судна «ALS Ceres», один из них умер от полученных ожогов.

    Причина пожара на данный момент неизвестна, сообщалось, что возгорание произошло в трюме. Maersk намерен провести всестороннее расследование, чтобы выявить причину пожара и оценить ущерб грузу и судну.

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