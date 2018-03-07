Финансы Containerships

Containerships опубликовал предварительные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2017 год.

Выручка в четвертом квартале увеличилась на 19,4% до 60,4 млн евро. Показатель EBITDA вырос на 14,7% до 4,4 млн евро, операционная прибыль – на 44% до 2,6 млн евро.

Чистая прибыль за последний квартал года составила 0,1 млн евро, в 8 раз меньше, чем годом ранее.

По итогам года выручка выросла на 14,5% до 226,7 млн евро. Показатель EBITDA увеличился на 9,3% до 15,2 млн евро, операционная прибыль – на 31,5% до 7,8 млн евро.

Чистая прибыль за 2017 год составила 0,2 млн евро против чистого убытка 1,4 млн евро за 2016 год.