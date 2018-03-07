Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Финансы Containerships

    07.03.2018

    • Containerships опубликовал предварительные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2017 год.

    Выручка в четвертом квартале увеличилась на 19,4% до 60,4 млн евро. Показатель EBITDA вырос на 14,7% до 4,4 млн евро, операционная прибыль – на 44% до 2,6 млн евро.

    Чистая прибыль за последний квартал года составила 0,1 млн евро, в 8 раз меньше, чем годом ранее.

    По итогам года выручка выросла на 14,5% до 226,7 млн евро. Показатель EBITDA увеличился на 9,3% до 15,2 млн евро, операционная прибыль – на 31,5% до 7,8 млн евро.

    Чистая прибыль за 2017 год составила 0,2 млн евро против чистого убытка 1,4 млн евро за 2016 год.

    160
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017Внешняя торговляИмпортПродукты питанияРосстат 28.02.2018 Мы стали более лучше есть
    Продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и ряда других стран действует в России больше 3 лет. Напомним, в […]
    0
    2017Внешняя торговляВыборгская таможняСеверо-Запад 01.02.2018 Товарооборот в регионе деятельности Выборгской таможни
    По данным Выборгской таможни, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни составил более 1,8 млрд […]
    0
    2017Kuehne+NagelФинансы 28.02.2018 Финансы Kuehne + Nagel
    Kuehne + Nagel опубликовали финансовые показатели по итогам 2017 года. Выручка группы увеличилась на 11,2% до 22,2 млрд […]
    0
    2017Ноябрь 13.02.2018 Сервис ПОРТСТАТ обновлен
    Данные по грузообороту и контейнерообороту обновлены по январь 2018 года. Уважаемые пользователи сервиса ПОРТСТАТ, просим вам обратить внимание: […]
    0
    2017ГрузооборотНовороссийский морской торговый портЮг 30.01.2018 НМТП показал снижение
    Итоги 2017
    0
    2017Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер 18.01.2018 Перевозки «ТрансКонтейнера»
    Предварительные операционные показатели за год и за четвертый квартал
    0
    2017NYKФинансы 07.02.2018 NYK Line вышел в прибыль
    По итогам 9 месяцев финансового года, начавшегося 1 апреля 2017, NYK Line получил выручку 1630,6 млрд иен (14,9 […]
    0
    2017Балтийская таможняВнешняя торговляСеверо-Запад 31.01.2018 Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Итоги 2017
    0
    2017MaerskMaersk LineФинансы 09.02.2018 Финансы Maersk
    Убыток по группе, Maersk Line с прибылью
    0
    2017ГлобальноКонтейнерооборотПусанЮжная Корея 27.02.2018 Контейнероборот Южной Кореи
    Итоги 2017 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Статистика таможниЦветные металлыЭкспорт 13.02.2018 Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за 2017 год снизился на 7,9% по сравнению с 2016 годом и составил […]
    0
    2017АвгустАпрельВнешняя торговляГлобальноЕвросоюзИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьФевральЯнварь 16.01.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 11 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    07.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 9
    07.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9
    06.03.2018 Жд экспорт через порты
    06.03.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 8
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 8
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики