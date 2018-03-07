С чем борется Росаккредитация

На прошлой неделе в Петербурге прошла конференция «Нововведения в сфере технического регулирования», организованная НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес». В конференции участвовали руководитель территориального управления Росаккредитации по Северо-Западному федеральному округу Вера Гришина, руководитель ОТО и ЭК Северо-Западного таможенного управления Екатерина Ладынина, заместитель руководителя ОТО и ЭК СЗТУ Ольга Пелле и руководитель комитета Гильдии по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Владислав Айрапетов.

Главной темой конференции стало разъяснение ФТС о порядке совершения таможенных операций, связанных с ввозом в Российскую Федерацию товаров в качестве проб и образцов. Как отметила В.Гришина, в настоящее время и таможня, и Росаккредитация сталкивается с определенными проблемами. «Мы добиваемся прозрачности ситуации после пересечения границы продукцией, которая поступает из-за рубежа. Мы боремся за чистоту нашего пространства, мы хотим чистый рынок», – подчеркнула она.

Однако, по словам В.Гришиной, анализ показал, что бОльшая часть того, что ввозится, не проходит с образцами через границу Российской Федерации. «Вы пренебрегаете требованиями, – обратилась она к собравшимся. – Хотя если мы приходим в орган по сертификации и спрашиваем это в качестве тестового задания, то каждый участник органа (эксперт) четко говорит: что и сколько должно быть отобрано на складе, что должно пройти определенные тесты. Но факт остается фактом: ничего не отобрано, ничего не проходит. Наверное, единицы, что заявлено и что смогла таможня показать. И, как я понимаю, что нельзя было не заявить. Как правило, это единичные изделия и мелкие партии, входящие на территорию РФ. Поэтому было принято решение – вернуть вас к ранее принятому законодательству». В.Гришина отметила, что Таможенный союз два года назад принял положение о пересечении товара границы. Там однозначно отражено то, что все образцы должны быть официально ввезены на территорию РФ.

Она привела пример нарушения по объему ввозимых на территорию РФ образцов для испытаний. «Есть кабельная продукция, которая пересекает нашу границу. Согласно регламентам, чтобы произвести испытания, надо 6 тыс. км. Так написали не мы. Так написал ГОСТ. Чтобы порвать, разорвать, что-то сжечь и так далее. Так вот я еще ни разу не видела, чтобы такие объемы пересекали в качестве испытаний. Эти нормативы в РФ нарушаются. Мы боролись и будем с этим бороться. Очень важно, чтобы участники ВЭД понимали, что мы не завышаем требования, а мы хотим, чтобы эти требования соблюдались».

В.Гришина подняла вопрос об ответственности заявителя: «Поскольку вы, таможенные брокеры, делаете такую вещь как заменяете собой и заявителя, и орган по сертификации, то есть делаете все «под ключ», вы должны четко понимать свою ответственность. В этом случае у органа должен остаться некий набор документов, как и у лаборатории. И мы будем проверять эти документы посредством органов и лаборатории, то есть при первом же вскрытии факта отсутствия писем начиная с 1 января этого года мы будем эти лаборатории и органы наказывать за нарушение законодательства. У нас нет статей КоАП, напрямую наказывающих. Но у нас есть замечательное условие: мы можем приостановить эту организацию за несоблюдение требований по аккредитации, после двух приостановок в течение 12 месяцев такая организация прекратит свое существование. Степень ответственности даже не в штрафе, а в бизнесе. Поэтому обращайте внимание, если вам предлагают сделать протокол за три тысячи, сразу закрывайте этот сайт. Сегодня есть установленное требование, меньше 6 тысяч ни один протокол на территории РФ стоить не должен. Мы занимаемся не участниками ВЭД, а органами по сертификации и лабораториями. Но вы для нас являетесь абсолютно точными источниками посещения этих организаций. А увидев, что вы не ввозили образцы, мы однозначно будем принимать меры и санкции. Вы беретесь под ключ (и это практика давняя), а за протокол никто не отвечает – как до недавнего времени считалось. Протокол принес заявитель. Значит, и ответственность на нем».

В.Гришина акцентировала внимание также на едином знаке обращения. «И заявитель, и лицо, которое принимает на себя оформление, в равной мере должны выполнять требования. Например, есть требование, что заявитель формирует техническую документацию, подает заявку и дальше наносит единый знак обращения продукции. Знак этот должен быть нанесен. Таможня четко и однозначно два года назад заняла позицию. И тут возникают у людей вопросы, в какой момент этот знак должен появиться на продукции. Знак обращения должен появиться в момент сертификации продукции. ДО сертификации он появиться не может. Вы не можете утверждать заранее, что все соответствует. В некоторых случаях, мне кажется, что вы заранее беретесь утверждать, что все прекрасно и в контейнерах лежит все отмаркированное. То есть до получения документов о соответствии нельзя замаркировать единым знаком обращения продукции».

По словам В.Гришиной, с 15 сентября этого года прекращают действие все сертификаты соответствия систем менеджмента качества по 2008-2009 году. Остаются свежие документы, которые введены в 2015 году. Переходный период завершается в этом году. И все документы, которые предъявляют в качестве сертификата соответствия, закончат свое действия. «Относитесь как нормальные люди к нелегкой схеме сертификации, особенно к медицинским препаратам, материалам для зубопротезирования. Никто не застрахован попасть к зубному врачу с неизвестно какими пломбами. У нас есть случаи, когда онкобольными стали в результате пломбирования некачественными материалами. Это та сфера, беспредел в которой дошел до высшей стадии, когда решение, что документы, выданные в 2010 году, вполне соответствуют сегодняшнему дню спустя восемь лет. Я понимаю, что вы все бежите от сертификации продукции, потому что все хотели бы работать с упрощенным вариантом, но мы будет искать любые способы отвадить вас от этих схем», – резюмировала В.Гришина.