Полтора миллиарда на экологию

Более 1,5 миллиардов рублей направят компании Находки, занимающиеся перевалкой угля, на мероприятия по охране окружающей среды в 2018-2020 годах в рамках соглашений, подписанных вр.и.о. губернатора Приморского края Андреем Тарасенко с руководителями компаний.

По информации регионального правительства, соглашения подписаны с девятью стивидорными компаниями Находки – «Дальмормонтаж», «Находкинский морской торговый порт», «Аттис Энтерпрайс», «Стивидорная компания “Малый порт”», «Геомар», «Восточно-Уральский терминал», «Восточная стивидорная компания», «Восточный Порт», «Терминал Астафьева».

«Терминал Астафьева» вложит в проекты по защите окружающей среды более 340 млн рублей, «Дальмормонтаж» – 66,8 млн, «Находкинский морской торговый порт» – 211 млн рублей, «Аттис Энтерпрайс» – 11,8 млн рублей. «Стивидорная компания “Малый порт”» должна направить на мероприятия по защите экологии 264,6 млн рублей, «Геомар» – 19,2 млн рублей, «Восточно-Уральский терминал» – 5 млн рублей, «Восточная стивидорная компания» – 671 млн рублей, «Восточный Порт» – 231 млн рублей. Общие инвестиции АО «Восточный порт» в реализацию природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования и троящейся третьей очереди специализированного угольного комплекса составят до 2021 года около миллиарда рублей.

В январе аналогичное соглашение А.Тарасенко подписал с АО «Владивостокский морской рыбный порт». Стивидор должен прекратить перевалку угля открытым способом на причале №50 до конца 2018 года, на причале №46 – в последующие два года. На текущий год порт планирует предусмотреть в своём бюджете 51,4 млн рублей на модернизацию системы пылезащиты. В 2019-2021 годах предприятие направит ещё 120 млн рублей на строительство очистных сооружений ливневых и сточных вод.

Фото с сайта правительства Приморского края