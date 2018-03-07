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    • Пожар на судне Maersk

    07.03.2018

    • 6 марта в 15-20 по Гринвичу на судне «Maersk Honam» возник серьезный пожар в грузовом трюме. Как сообщили SeaNews в Maersk Line, судно совершало переход из Сингапура в направлении Суэца, сейчас оно находится примерно в 900 морских милях к юго-востоку от порта Салала (Оман).

    После того, как попытки потушить пожар собственными силами не увенчались успехом, судно подало сигнал бедствия, и 23 члена экипажа были сняты на находившееся поблизости судно «ALS Ceres», которое прибыло в район около 18-30. Четверо человек считаются пропавшими без вести. Пожар продолжается, ситуация с судном, по информации компании, критическая.

    По словам COO линии, члена совета директоров A.P.Moller-Maersk Сорена Скоу, поисково-спасательная операция продолжается. Для этого был изменен маршрут собственных судов Maersk, задействованы другие суда в районе, участвуют в поиске местные власти.

    Сегодня рано утром в район должны были прибыть находящиеся в Аравийском море контейнеровозы «MSC Lauren», «Edith Maersk» и «Gerd Maersk». Погодные условия в районе благоприятные.

    Maersk Line сейчас занимается оповещением родственником членов экипажа. Компания окажет помощь морякам в списании и возвращении на родину и обещает поддержку семьям пропавших без вести. «В этой очень сложной ситуации мы окажем им максимальную поддержку», – сказал С.Тофт.

    Экипаж «Maersk Honam» состоит из 27 человек, 13 из них являются гражданами Индии, 9 – Филиппин, двое – Таиланда, один – Румынии, один – ЮАР и один – Великобритании.

    На борту судна 7860 контейнеров, линия будет связываться со всеми клиентами напрямую.

    Причина возгорания на данный момент неизвестна. Maersk Line намерена провести всестороннее расследование в сотрудничестве с соответствующими органами.

    «Maersk Honam» был построен в 2017 году, вместимость судна составляет 15 262 TEU, судно работает под флагом Сингапура.

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    • Комментарии: 1

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    Maersk Line
    07.03.2018, 12:30

    Our thoughts and deepest empathy is with the families of the four crew members still unaccounted for after Maersk Honam fire in the Arabian sea. Full release here: http://bit.ly/2G1Vwnk

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