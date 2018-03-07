Опасное волнение у Камчатки

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Белом море лед 6-7 баллов,
- В Баренцевом море на всей акватории моря медленное обледенение судов, по юго-востоку моря – ветер северо-восточный, северный в порывах 17-22 м/с, лед 7-8 баллов, на юге Гренландского моря северо-восточный ветер 15-17 м/с,
- В Азовском море по восточной части моря ожидается восточный, юго-восточный ветер порывами 16 м/с, высота волны 0,3-0,8 м, в открытой части моря до 1,2 м,
- В Черном море в Новороссийске ожидается южный, юго-восточный ветер 13-18 м/с, высота волн 1,5-2,5 м; в районе Анапа-Джубга ожидается южный, юго-восточный ветер 15-20 м/с, высота волн 1,5-2,5 м; от п/п Черноморское до Феодосии ветер юго-восточный 12-17 м/с, высота волн 1,3 — 2 м,
- В Тихом океане в районе северо-восточного побережья полуострова Камчатка ожидается опасное волнение высотой 8-9 м.