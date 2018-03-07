Королева в IMO

Свое 70-летие Международная морская организация отметила вместе с Ее Величеством, королевой Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II. В этот день правящая монархиня посетила штаб-квартиру IMO в Лондоне.

Ее Величество вместе с генеральным секретарем IMO Китак Лимом открыла памятную доску и порезала праздничный торт.

Елизавета II также встретилась с гостями праздника, в том числе с представителями государств-членов IMO, сообщили SeaNews в организации.

Конвенция о Международной морской организации была принята на международном морском конгрессе ООН в Женеве 6 марта 1948 года и вступила в силу спустя 10 лет, 17 марта 1958 года, после того как договор ратифицировало 21 государство. Первая сессия IMO состоялась 6 января 1959 года в Лондоне.