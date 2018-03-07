Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Королева в IMO

    07.03.2018

    • Свое 70-летие Международная морская организация отметила вместе с Ее Величеством, королевой Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II. В этот день правящая монархиня посетила штаб-квартиру IMO в Лондоне.

    Ее Величество вместе с генеральным секретарем IMO Китак Лимом открыла памятную доску и порезала праздничный торт.

    Елизавета II также встретилась с гостями праздника, в том числе с представителями государств-членов IMO, сообщили SeaNews в организации.

    Конвенция о Международной морской организации была принята на международном морском конгрессе ООН в Женеве 6 марта 1948 года и вступила в силу спустя 10 лет, 17 марта 1958 года, после того как договор ратифицировало 21 государство. Первая сессия IMO состоялась 6 января 1959 года в Лондоне.

    181
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    IMOДипломированиеМинистерство транспортаПроверка 09.02.2018 Круглый стол по дипломированию моряков
    8 февраля в Российском университете транспорта в рамках форума «Транспортное образование и наука» состоялся круглый стол «Современные вызовы […]
    0
    IMOБункерное топливоОграниченияПравила 14.02.2018 Поправки к MARPOL
    Подкомитет IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee on Pollution Prevention and Response – PPR) согласовал проект поправок к Конвенции […]
    0
    IMOАрмения 22.01.2018 Армения вступила в IMO
    Армения вступила в Международную морскую организацию, сообщили SeaNews в IMO. Передача на хранение документов о принятии Арменией Конвенции […]
    0
    АгентАссоциация морских агентовЮбилей 22.02.2018 20 лет Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга
    Ассоциация морских агентов Санкт-Петербурга отметила на этой неделе свое 20-летие. Символично или случайно, встреча состоялась 20 февраля. Это […]
    0
    IMOОграниченияПравила 06.02.2018 Сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию 
    На этой неделе в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне проходит сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee […]
    0
    IMOБезопасность судоходстваБерингов проливБерингово мореСША 26.02.2018 Одобрено предложение РФ и США по Берингову проливу
    Предложенная схема предполагает установление в Беринговом море и Беринговом проливе 6 рекомендованных для движения двухсторонних путей и 6 районов повышенной осторожности плавания.
    0
    IMOЕБРРМеморандумСоглашение 12.02.2018 IMO подписала меморандум с ЕБРР
    Международная морская организация (IMO) подписала меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития. Подписи под документом поставили […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    07.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 9
    07.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9
    06.03.2018 Жд экспорт через порты
    06.03.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 8
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 8
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики