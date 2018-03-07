Испытания опытного образца запишут на видео

На конференции «Нововведения в сфере технического регулирования», которую организовала в Санкт-Петербурге Гильдия «Гермес», участники обсудили порядок ввоза в Российскую Федерацию проб и образцов для проведения исследований и испытаний продукции.

В частности, был затронут вопрос о дальнейшей судьбе ввезенных образцов после испытаний. «Я завез для испытаний три образца, – задал вопрос один из участников конференции. – Провел испытания. Принял декларацию о соответствии, сертификат соответствия. Я дальше этими образцами могу торговать?» Как подтвердить соответствие, если ввозится дорогостоящее оборудование, которое не будет поступать ни в серии, ни в партии?

Как пояснила руководитель территориального управления Росаккредитации по Северо-Западному федеральному округу Вера Гришина, торговля испытанными образцами невозможна. «90% ввозимых образцов согласно требованиям подлежат разрушению, изменениям их свойств. Единственное, что не подлежит разрушению, это единичное производство». Кроме того, добавила она, для образцов-«единичек» применяется упрощенная схема испытаний.

По словам руководителя комитета Гильдии по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Владислава Айрапетова, лаборатории обязаны хранить опытный образец. «Помимо того, что есть опытные образцы, должны быть фотографии, – сказал он. – Сейчас вообще хотят ввести обязательную видеозапись испытаний образца. То есть испытатель будет обязан на камеру зафиксировать модель данного образца, провести испытания. В случае проверки эта видеозапись будет храниться в испытательной лаборатории».