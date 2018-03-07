Богатые стали богаче

Список долларовых миллиардеров по версии Forbes, в прошлом году впервые перешагнувший планку в 2 тысячи, в этом году увеличился еще больше – теперь в нем 2208 фамилий против 2043 годом ранее. В сумме их состояние оценивается в 9,1 трлн долларов – на 18% больше, чем годом ранее.

Выше других владельцев транспортных активов, как и в прошлом году, в рейтинге стоит гонконгский магнат Ли Ка-Шинг, совладелец портового холдинга Hutchison. С 19 строчки в списке он опустился на 23, при этом состояние его выросло с 31,2 млрд долларов в прошлом году до 34,9 млрд в нынешнем.

Самым богатым россиянином, по данным Forbes, снова стал Владимир Лисин, в чью бизнес-империю входят Морской порт Санкт-Петербург, контейнерный терминал Санкт-Петербург, Туапсинский морской торговый порт и Таганрогский морской торговый порт, шиппинговые и железнодорожные активы. В этом году он остается на 57 месте, состояние его выросло с 16,1 млрд долларов до 19,1 млрд.

Совладелец TUI Алексей Мордашов c 51 места опустился на 60, увеличив состояние с 17,5 млрд долларов до 18,7 млрд.

Леонид Михельсон (Новатэк) с 46 строчки опустился на 64, его состояние сократилось с 18,4 млрд долларов до 18 млрд. Совладелец Новатэка Геннадий Тимченко на 82 месте с 16 млрд долларов, год назад он занимал 59 строчку с теми же 16 млрд.

Вагит Алекперов, среди активов которого нефтеналивной терминал в Высоцке, занимает 82 место с 16 млрд долларов, в прошлом году он был 74 с 14,5 млрд долларов.

Первым миллиардером в рейтинге, источником состояния которого значится шиппинг, как и в прошлом году, стоит Клаус-Михаэль Кюне (Kuehne + Nagel и Hapag-Lloyd). Он на 91 месте с 15,3 млрд долларов, в прошлом году он занимал 100 место, а его состояние оценивалось в 12,4 млрд.

Эйял Офер (Zodiac Group, Zodiac Maritime Agency, OMNI Offshore Terminals, Royal Caribbean Cruise Lines) опустился со 145 места на 162, при этом его состояние увеличилось с 8,9 млрд долларов до 9,4 млрд. Его брат Идан Офер с 630 строчки поднялся на 629, а его состояние выросло с 3,1 млрд долларов до 3,3 млрд.

Джанлуиджи и Рафаэла Апонте (MSC) со 182 места поднялись на 164, их состояние увеличилось с 7,5 млрд долларов до 9,3 млрд.

Норвежский магнат Джон Фредриксен в этом году занимает 228 строчку с 7 млрд долларов, год назад он был в списке 131 с 9,9 млрд долларов.

Такое же состояние и такой же рейтинг у Жака Сааде (CMA CGM) – 7 млрд долларов, 228 место. В прошлом году он был 1098 с 1,9 млрд.

Бывшие совладельцы НМТП Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько делят 679 место с 3,4 млрд долларов на каждого, в прошлом году они занимали 660 строчку, а состояние каждого оценивалось в 3 млрд.

679 строчку рейтинга с российскими бизнесменами делят совладельцы Essar Ports Шаши и Рави Руйа с 3,4 млрд долларов, годом ранее они занимали 281 место с 5,5 млрд долларов.

Чи Чен Тунг (OOIL) с 1098 места поднялся на 859, увеличив состояние с 1,4 млрд долларов до 2,8 млрд. Его брат Чи Хва Тунг поднялся со 1376 места на 1103, его состояние выросло с 1,5 млрд до 2,2 млрд долларов.

Спиро Лацис (Consolidated Marine Management) со 1098 места поднялся на 729, его состояние выросло с 1,9 млрд долларов до 3,2 млрд.

Хельмут Зомен (BW Group) опустился с 771 места на 1161, его состояние сократилось с 2,3 млрд долларов до 1,8 млрд.

Чанг Юн Чунг (PIL) с 1234 места опустился на 1284 место рейтинга, а его состояние увеличилось с 1,7 млрд долларов до 1,9 млрд.

Бывший президент Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко – на 1394 месте с 1,7 млрд долларов, годом ранее он занимал 1290 строчку с 1,6 млрд.

Хельмут Зомен (BW Group) с 1161 места опустился на 1756, его состояние сократилось с 1,8 млрд долларов до 1,3 млрд.

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, впервые вошедший в список долларовых миллиардеров в прошлом году, занял 1867 строчку с 1,2 млрд долларов – годом ранее он был на 1468 месте с 1,4 млрд.

В круизном сегменте 154 строчку занимает Мики Арисон (Carnival Cruises) с 9,7 млрд долларов, на 334 месте Шари Арисон (Carnival Cruises) с 5,5 млрд, на 629 – Арне Вильхельмсен (Royal Caribbean Cruises) с 3,6 млрд. Все они за исключением Ш.Арисон поднялись в рейтинге и все, без исключения, увеличили свое состояние.

В логистическом секторе на 382 строчку с 402 поднялся Фредерик Смит (FedEx) с 5,1 млрд долларов (в прошлом году у него было 4,3 млрд), Ыйсан Чонг Сун (Hyundai Glovis) опустился с 782 места на 1284, а его состояние сократилось с 2,6 млрд долларов до 1,9 млрд. Норберт Дентрессангль (Norbert Dentressangle) с 1795 строчки опустился на 1867, при этом размер его состояния увеличился с 1,1 млрд до 1,2 млрд долларов.

Среди тех, кто сделал состояние, среди прочего, на автоперевозках, Линдсей Фокс (Linfox) с 603 места переместился на 679, увеличив при этом свое состояние с 3,2 млрд до 3,5 млрд долларов, на 791 строчке Джоннеле Хант (J.B. Hunt Transport Services) с 3 млрд долларов (год назад она была на 745 месте с 2,7 млрд долларов), Мануэль Мороун – на 1477 месте с 1,6 млрд долларов (в прошлом году он был на 1376 месте с 1,5 млрд).

Совладелец Aker Къелл Инге Рокке поднялся с 693 места на 652, увеличив свое состояние с 2,9 млрд долларов до 3,5 млрд, в то время как Коммер Дамен (Damen Group) с 1290 строчки рейтинга опустился на 1394, тогда как его состояние выросло с 1,6 млрд долларов до 1,8 млрд.

Акционеры Global Ports и Globaltrans Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев делят 1999 место с 1,1 млрд долларов на каждого.