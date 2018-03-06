SHI и HHI построят 4 газовоза

Samsung Heavy Industries (SHI) построит газовоз для иностранной компании, название которой не раскрывается.

Как говорится в официальном сообщении SHI, контракт на строительство газовоза вместимостью 180 000 куб. м планируется согласовать 9 марта. Кроме того, SHI рассматривает возможность опциона, который должен утвердить совет директоров компании-заказчика.

По информации SHI, в 2018 году компания получила заказы на строительство 12 судов: это 8 контейнеровозов, 2 газовоза и 2 танкера, без учета последнего заказа на СПГ-танкер общая стоимость портфеля заказов составляет 1,03 млрд долларов.

В прошлом году SHI получила заказы на строительство СПГ-судов, включая 3 газовозов, 2 плавучих установок по регазификации и 1 плавучий завод по производству СПГ. Общая стоимость заказов составила 3,3 млрд долларов.

Другой южнокорейский судостроитель Hyundai Heavy Industries (HHI) также получил заказ на строительство двух газовозов. Имя заказчика тоже не раскрывается, известно лишь, что это европейская судоходная компания. Как сообщает Yonhap, в настоящее время у HHI заказано 29 судов общей стоимостью 2 млрд долларов.