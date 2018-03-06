Информационно-аналитическое агентство

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    • HHLA в Грузии

    06.03.2018

    • Polzug Intermodal в Грузии перешел в собственность дочерней структуры HHLA и теперь будет работать под названием HHLA Project Logistics. По словам управляющего директора Корнели Корчилава, компания сосредоточится на том, чтобы сделать «ключевой логистический вклад» в проект «Новый шелковый путь».

    Как говорится в официальном сообщении HHLA, компания предлагает специализированные транспортные решения в сегменте перевозок тяжеловесных и негабаритных грузов в Кавказском регионе, Средней Азии и Афганистане.

    Штаб-квартира Project Logistics находится в грузинском порту Поти. Также компания имеет офисы в Тбилиси и Баку.

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