HHLA в Грузии

Polzug Intermodal в Грузии перешел в собственность дочерней структуры HHLA и теперь будет работать под названием HHLA Project Logistics. По словам управляющего директора Корнели Корчилава, компания сосредоточится на том, чтобы сделать «ключевой логистический вклад» в проект «Новый шелковый путь».

Как говорится в официальном сообщении HHLA, компания предлагает специализированные транспортные решения в сегменте перевозок тяжеловесных и негабаритных грузов в Кавказском регионе, Средней Азии и Афганистане.

Штаб-квартира Project Logistics находится в грузинском порту Поти. Также компания имеет офисы в Тбилиси и Баку.