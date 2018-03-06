Человек и закон

Самое длинное (мы засекали) выступление на агентской конференции, организованной Ассоциацией морских агентов Санкт-Петербурга, было у заместителя начальника КПП «Санкт-Петербург Морской порт-грузовой» Ваграма Арояна – при том, что состояло оно исключительно из ответов на вопросы и претензии участников рынка.

Собственно, все проблемы сводятся к двум типам – законодательного порядка (и, соответственно, требующим решения на уровне законодательства) и к человеческому фактору (и здесь решение может приниматься на месте, хотя в отдельных случаях также необходимо изменение законодательства и нормативных актов).

Без связи

Первая проблема была обозначена в самом начале – отсутствие у пограничной службы электронных каналов связи и невозможность в силу этого передавать информацию и документы в электронном виде. Отсюда и необходимость личного визита на Калинина 34 для согласования заявок, и требование отправлять по факсу пограничникам ту же самую информацию по движению судов в порту, что подается в службу капитана порта (доступа к системе СКАП у пограничников нет, суточные планы-графики капитания передает им по факсу).

По словам В.Арояна, предложения по организации канала связи поданы, в настоящее время вопрос решается в Минкомсвязи. «Какую технологию они нам спустят – по этой технологии мы будем работать. Спустят нам программу, которая по сети будет работать – будем по ней работать, будет это какая-то локальная система – будем работать по ней. Чем раньше, тем лучше». Произойдет ли это в этом году или позже, неизвестно. Сложность, отметил В.Ароян, заключается в том, что интернет-канал должен быть защищенным.

Вице-президент «Деловой России», руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив Виталий Сурвилло предложил подключить к решению вопроса министерство транспорта и другие ведомства.

По заявкам трудящихся

Отвечая на вопрос о сроках согласования заявок на получение доступа в порт, В.Ароян объяснил, что они зависят от периода, на который запрашивается доступ (заявку на разовый доступ можно согласовать сразу же, заявку на год – дольше), а также от того, запрашивается ли доступ для гражданина РФ или для иностранца.

Связано это с тем, что проверка проводится по разным базам, «разовая – по одним базам, годовая – по другим. Разовые заявки можно сразу получить. По иностранцам так сделать не получится, они должны пройти проверку, это означает информацию получить, обработать, подать в необходимые базы, их может быть не одна и не две, а три, получить оттуда ответ и отдать на согласование».

Виза на два часа

Одной из проблем, поднятых Ассоциацией, было списание с судов иностранных моряков в российском порту. Чтобы это сделать, необходима виза, получить которую быстро невозможно, стандартная практика в ОВИРе – 24 дня. Предложение агентов – разрешить морякам покидать Россию на основании судовой роли: если они имеют право находиться на берегу до 24 часов, почему они не могут за два часа доехать от парохода до аэропорта и улететь домой? «Русский из Голландии в такой ситуации улетит без вопросов».

Как объяснил В.Ароян, въезд и выезд из РФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и теми международными договорами, которые заключены (или не заключены) с той или иной страной. «Он въехал как моряк, как член экипажа. Как моряк и член экипажа он может пересечь государственную границу, прибыть, осуществить необходимые действия на борту судна и на берегу, в порту, но для въезда в Российскую Федерацию не как член экипажа – уже действует другой порядок».

Опытом Ассоциации в решении подобных проблем поделилась Ирина Абрамова, которая долгие годы была ее бессменным секретарем-референтом и курировала связи агентских компаний и миграционной службой: «В Пулково-1 есть миграционный отдел, который быстро делает для больных визы. Есть приказ миграционной службы, предусматривающий изготовление виз морякам в срок до 7 дней, но они скрывают этот приказ».

Другой вариант решения проблемы предложил В.Ароян: «Сейчас в преддверии чемпионата мира и форумов мы пытаемся инициировать, чтобы вернули подразделение миграционной службы, которое раньше существовало на территории порта. Помимо этого, намного облегчило бы работу наличие визового пункта в порту».

Что касается списания с судов моряков – граждан РФ, то, несмотря на то, что они уже оформлены по судовой роли, нужно письмо от агента – как объяснил В.Ароян, информирование необходимо для ведения чета и согласования.

Дела семейные

Бывает, что моряки берут с собой в рейс жен и детей. По российскому законодательству, родственникам иностранных моряков при отсутствии визы при заходе в порт РФ находиться на борту запрещено. Их снимают в предыдущем порту захода, либо на судно накладывается штраф. По мнению агентов, возможность нахождения на борту ближайших родственников повысила бы привлекательность российских портов и улучшила бы имидж страны у целом.

«Туристы, прибывающие в порт Санкт-Петербург на пассажирских судах, могут гулять по городу 72 часа вообще без всяких виз. Чем семьи моряков отличаются от других гостей? Такого не было даже в 90-х годах прошлого века в строгих мусульманских странах, таких как Саудовская Аравия», – прокомментировал президент Ассоциации Александр Виноградов, сам много лет проработавший капитаном.

«Лицо, законно пересекающее границу РФ, согласно нашему законодательству обязано иметь определенный перечень документов, при их отсутствии законодательство обязывает принимать ограничения и иные меры, – напомнил В.Ароян. – Но с нашей стороны подход максимально лояльный. Однако в перспективе, с учетом осложнения социально-политической обстановки, в том числе на путях международного морского сообщения, порядок может быть усложнен».

Карты на стол

Нонсенс нашего порта – миграционные карты для моряков, считают в Ассоциации. Летчики и железнодорожники, подчеркивают агенты, миграционные карты не заполняют. «Это нарушение, – сразу возразил В.Ароян. – По закону совершенно четко определено – любой иностранный гражданин, въезжающий в Российскую Федерацию, должен заполнить эту карту – если иное не определено международным договором между странами».

Но миграционные карты – это вопрос другого ведомства, не пограничников, а миграционной службы. «Мы выполняем только функцию передачи миграционных карт. Мы их собираем у моряков – они прибыли, мы собрали и передали в миграцию – все. Нам это лишняя работа – мы должны это все собирать, подшивать, аккумулировать, передавать. Подвижка в этой части – это исключительно мое мнение – возможна только путем изменения законодательства».

Пройдемте на комиссию

В очередной раз на конференции был затронут вопрос доставки комиссии на судно.

Локальная проблема – расположение пограничного отделения на территории Рыбного порта, из-за чего агентам, чтобы доставить их на судно и обратно на 4 районе, например, на КТСП или Балтийский Балкерный терминал, приходится платить за пропуска в Рыбный порт, с которым они могут вообще не работать. «Неужели трудно пройти 100 метров и выйти за калитку?» – недоумевали агенты.

«Можете не въезжать – они выйдут, сядут к вам и уедут, – пообещал В.Ароян. – Они об этом знают, если не знают, я готов оставить не только свой телефон, но и дежурного, и руководства. Звонок – и проблема ясна и решена».

«Можете, – добавил он, – вообще не перевозить. – В штате КПП отсутствуют транспорт, водители и иное обеспечение. Следовательно, мы в пределах участка КПП можем выдвигаться с соответствующим временными затратами, пешком, если необходимо, но свою функцию мы выполним в любом случае».

«В порту Туапсе подполковник пограничной службы на зеленом автобусе собирает комиссию и везет», – привел вариант решения вопроса директор проекта Single Window Группы «Морской Экспресс», представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве Владимир Коростелев.

«У нас в штате нет ни водителя, ни транспорта, – парировал В.Ароян. – Можете этот вопрос обозначить на уровне выше нашего, на уровне Пограничной службы, на уровне Пограничного управления. Мы работаем с тем, что имеем. И стараемся, чтобы это было удобно, в комфортных для вас условиях, быстро и без затяжек».

Без нас не начнут

Вопрос доставки комиссии на судно тесно связан с вопросом начала грузовых работ – как отмечают агенты, не на всех причалах и не на всех терминалах можно начинать даже раскрепление до того момента, пока не прибудут пограничники. По данным Ассоциации, задержка начала грузовых операций не проведение комиссии и соответствующие документальные работы может составлять один-два часа. Особенно это критично для линейных судов, которые должны выдерживать расписание.

Товары в любом случае выгружаются на таможенный склад и без многоступенчатого контроля порт не покинут. Если судно приходит в балласте под погрузку, тем более должна быть прописана возможность начала грузовых работ по окончании швартовки, если поручение на погрузку уже оформлено. В любом случае, считают в Ассоциации, два независимых действия – проведение паспортного контроля и грузовые операции – не должны мешать друг другу, за исключением тех случаев, когда пограничники работают по «особым ориентировкам», о которых никто и никогда не узнает («Чем больше тайн – тем больше власти и тем меньше контроля», – прокомментировал эту коллизию А.Виноградов).

На вопрос агентов, можно ли сделать так, чтобы грузовые работы начинались сразу же по приходу судна на всех терминалах, В.Ароян ответил, что есть те, кто по этой схеме уже работает. «Можете проконсультироваться у товарищей из Maersk. Однако, – уточнил он, – чтобы принять этот порядок, есть определенные требования – по причалу, по его оснащенности, по наблюдению, по условиям безопасности и т.д.».

Закон и человеческий фактор

«Многие проблемные вопросы, которые встают перед агентами, обусловлены законами и нормативными и правовыми актами, и меньше всего с конкретными должностными лицами, которые действуют так, как определено законами и нормами», – считает В.Ароян.

В 90% случаев это человеческий фактор, возразили из зала. «Звонишь на пост, одна девочка говорит, пойду, потому другая говорит, не пойду. Вот угадай, пойдет она [на судно] или не пойдет, – поделился опытом общения с вольнонаемными служащими погранотряда один из присутствующих. – И время работы комиссии зависит от того, с какой скоростью девочки вносят данные по каждому члену экипажа в свой «секретный» ноутбук весом пять килограммов».

«Девочки не могут самостоятельно ничего, они исполнители», – вступился за подчиненных В.Ароян. Согласно технологии пограничного контроля, оформление лиц, прибывших на борту, осуществляется только по прибытии пограничного наряда на борт судна и лично с каждым прибывшим, объяснил он.

«А зачем вообще все это нужно? – задал вопрос В.Коростелев. – В порту Роттердам или в Гамбурге нет того, о чем вы рассказываете. И не было, наверно, случая, чтобы пришел большой пароход в порт Санкт-Петербург, и ему не разрешили грузовые операции – и он развернулся и ушел. Ведь все равно заканчивается швартовкой и грузовыми операциями. Просто эти девочки, которые очень важные, выстраивают пароходы в очередь и вносят задержку в грузовые операции. И понижают привлекательность наших российских портов».

«Я понимаю ваши взгляды и пожелания, – ответил В.Ароян. – Но у каждой страны свое законодательство. Мы можем работать только по законам Российской Федерации, а они диктуют другой подход и порядок».