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    • Пирей будет принимать 20-тысячники

    06.03.2018

    • Принадлежащий COSCO Shipping Piraeus Container Terminal (PCT) в порту Пирей сдал в эксплуатацию третий причал, способный обрабатывать суда вместимостью свыше 20 000 TEU. Первым судном, которое пришвартовалось к новому причалу, стал контейнеровоз «COSCO Shipping Taurus».

    COSCO Shipping Ports получил концессию на оперирование терминалом PCT в ноябре 2008 года. В июне 2010 года пирс №2 порта Пирей перешел к дочерней компании Piraeus Container Terminal SA, затем начало строительство пирса №3.

    Как говорится в официальном сообщении COSCO, после окончательного строительства в начале следующего года площадь пирса №3 составит 340 000 кв. м, длина причальной стенки (4 причала с глубинами более 18,5 м) превысит 1 400 м.

    Причалы будут оборудованы 13 мостовыми двухбалочными кранами, 6 кранами RMG и 24 RTG. Годовая пропускная способность пирса №3 составит 3 млн TEU. Всего же пропускная способность PCT составит 6,2 млн TEU.

    Всего же суммарная пропускная способность порта Пирей, с учетом пирса №1, оператором которого является Администрация порта Пирей, будет, как ожидается, 7,3 млн TEU.

    Как отмечают в COSCO Shipping, с 2010 по 2016 годы грузооборот Пирея увеличился с 880 тыс. до 3,74 млн TEU. В 2017 году порт поднялся с 93 места в глобальном рейтинге на 38-е, обработав рекордные 4 млн TEU.

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