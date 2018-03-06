Переизбран председатель совета директоров ТрансКонтейнера

Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» переизбран заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков. По информации компании, такое решение было принято на заседании совета директоров 5 марта.
Напомним, А.Старков возглавил совет директоров «ТрансКонтейнера» в феврале прошлого года.
Независимыми членами совета директоров избраны Давид Давидович и Сергей Лудин, представляющие нового акционера компании – ООО «Енисей капитал».
Совет директоров также избрал комитет по стратегии (председатель – Сергей Тугаринов), комитет по аудиту (председатель – Сергей Лудин) и комитет по вознаграждениям (председатель – Александр Панченко).
Кроме того, совет определил список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:
- Давид Давидович (ООО «Енисей капитал»);
- Сергей Лудин (ООО «Енисей капитал»);
- Александр Панченко (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);
- Лейла Маммед Заде (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);
- Марк Гарбер (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);
- Владимир Гапонько (АО «ОТЛК»);
- Сергей Тугаринов (АО «ОТЛК»);
- Игорь Коваль (АО «ОТЛК»);
- Татьяна Орлова (АО «ОТЛК»);
- Андрей Старков (АО «ОТЛК»);
- Евгений Чаркин (АО «ОТЛК»).