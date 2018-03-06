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    • Переизбран председатель совета директоров ТрансКонтейнера

    06.03.2018

    • Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» переизбран заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков. По информации компании, такое решение было принято на заседании совета директоров 5 марта.

    Напомним, А.Старков возглавил совет директоров «ТрансКонтейнера» в феврале прошлого года. 

    Независимыми членами совета директоров избраны Давид Давидович и Сергей Лудин, представляющие нового акционера компании – ООО «Енисей капитал». 

    Совет директоров также избрал комитет по стратегии (председатель – Сергей Тугаринов), комитет по аудиту (председатель – Сергей Лудин) и комитет по вознаграждениям (председатель – Александр Панченко).

    Кроме того, совет определил список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:

    • Давид Давидович (ООО «Енисей капитал»);
    • Сергей Лудин (ООО «Енисей капитал»);
    • Александр Панченко (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);
    • Лейла Маммед Заде (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);
    • Марк Гарбер (Компания ВТБ Банк (Европа) СЕ, Венский филиал (VTB Bank (Europe) SE, Vienna branch);
    • Владимир Гапонько (АО «ОТЛК»);
    • Сергей Тугаринов (АО «ОТЛК»);
    • Игорь Коваль (АО «ОТЛК»);
    • Татьяна Орлова (АО «ОТЛК»);
    • Андрей Старков (АО «ОТЛК»);
    • Евгений Чаркин (АО «ОТЛК»).
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