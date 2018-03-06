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    • Первая в Германии

    06.03.2018

    • Женщина-капитан возьмет на себя управление круизным лайнером «AIDAsol». Николь Лангош 34 года, и она станет первой женщиной-капитаном во флоте немецкой AIDA.

    Как сообщает World Maritime News, лайнер принадлежит немецкой компании-оператору круизных судов AIDA, входящей в Carnival Corporation. «AIDAsol» сейчас задействован на маршруте между Канарскими островами и Мадейрой.

    25 марта капитан Лангош поведет судно в Гамбург. Оттуда 7 апреля круизный лайнер направится в Северную Европу и Норвегию.

    Отмечается, что Н.Лангош имеет диплом судоводителя, она работала в контейнерной судоходной компании в Новой Зеландии. Ее первая морская стажировка проходила на контейнеровозе. Последние 10 лет она работала на судах AIDA на разных должностях.

    По информации Carnival, во флоте AIDA Cruises сейчас 14 женщин-морских офицеров, которые работают непосредственно на судах.

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