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    • Облачный сервис появится у HMM

    06.03.2018

    • К 2020 году Hyundai Merchant Marine (HMM) внедрит облачный сервис, позволяющий грузовладельцам быстрее и безопаснее осуществлять букинг.

    Как сообщает Pulse со ссылкой на HMM, линия станет первой в мире судоходной компанией, работающей на базе облачной платформы. В ближайшее время на условиях аутсорсинга HMM рассмотрит предложения от мировых операторов облачных решений, таких как Amazon, Microsoft и Google, с тем, чтобы реализовать проект к 2020 году.

    В HMM рассчитывают, что подобного рода IT-аутсорсинг позволит сократить собственный центр обработки данных и облегчить доступ к новым технологиям, в том числе блокчейн и big data.

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