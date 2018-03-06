Облачный сервис появится у HMM

К 2020 году Hyundai Merchant Marine (HMM) внедрит облачный сервис, позволяющий грузовладельцам быстрее и безопаснее осуществлять букинг.

Как сообщает Pulse со ссылкой на HMM, линия станет первой в мире судоходной компанией, работающей на базе облачной платформы. В ближайшее время на условиях аутсорсинга HMM рассмотрит предложения от мировых операторов облачных решений, таких как Amazon, Microsoft и Google, с тем, чтобы реализовать проект к 2020 году.

В HMM рассчитывают, что подобного рода IT-аутсорсинг позволит сократить собственный центр обработки данных и облегчить доступ к новым технологиям, в том числе блокчейн и big data.