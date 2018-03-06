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    • Здоровое развитие автомобильного рынка

    06.03.2018

    • По итогам первых двух месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили почти 235,6 тыс. единиц. Это на 27,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

    По итогам февраля продажи увеличились на 24,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 133,2 тыс. автомобилей.

    «В феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие, раздвигая непрерывный ряд роста года к году до солидных 12 месяцев. Более чем 27% улучшение в первые 2 месяца – впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад. Двигаясь вперед, надо сказать, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в мартe прошлого года», – прокомментировал сложившуюся на рынке ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

    По итогам февраля 2018 года в пятерке лидеров произошли небольшие изменения. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года на 37% до 27,4 тыс. автомобилей.

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в феврале выросли на 44% до 17,8 тыс. автомобилей.

    В феврале 2018 года на третье место вышел, сместив Renault на четвертое место, Hyundai, объем продаж марки увеличился на 43% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 13,4 тыс. единиц.

    Продажи Renault выросли на 17% по сравнению с февралем 2017 года и составили 11,3 тыс. единиц.

    Автомобилей марки Volkswagen было продано порядка 7,1 тыс. – на 11% больше, чем годом ранее. Volkswagen находится на пятой строчке рейтинга.

    Наиболее значительный рост продаж в феврале относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Foton (в 8,7 раза), FAW (в 7,6 раза), Genesis (в 6,6 раза), Zotye (в 3,9 раза), Ravon (в 2,9 раза), DFM (в 2,8 раза) и Honda (в 2,3 раза). Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года HTM (-60%), FIAT (-50%), Cadillac (-44%) и Jeep (-35%).

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