Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-февраль этого года составила 50,2 млн тонн. Это на 4,8% больше показателя за два первых месяца прошлого года.

В структуре экспортного грузопотока 43,6% от всего объема погрузки приходится на уголь. На нефть приходится 28,4%, на черные металлы – 9,3%, на удобрения – 6,7%, на зерновые грузы – 4%.

Как отмечают в РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 5,1%, удобрений на 5,9%, зерновых грузов на 37,8%, бумаги на 9,1% и лесных грузов на 18%.

По итогам февраля 2018 года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 24,3 млн тонн, что на 6,3% больше, чем в феврале 2017 года.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», в январе-феврале текущего года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 22,2 млн тонн (+14% к уровню 2 месяцев 2017 года), в порты Юга – 12,4 млн тонн (-4,3%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 15,4 млн тонн, что на 1,4% больше показателя января-февраля 2017 года.