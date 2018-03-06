Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Жд экспорт через порты

    06.03.2018

    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-февраль этого года составила 50,2 млн тонн. Это на 4,8% больше показателя за два первых месяца прошлого года.

    В структуре экспортного грузопотока 43,6% от всего объема погрузки приходится на уголь. На нефть приходится 28,4%, на черные металлы – 9,3%, на удобрения – 6,7%, на зерновые грузы – 4%.

    Как отмечают в РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 5,1%, удобрений на 5,9%, зерновых грузов на 37,8%, бумаги на 9,1% и лесных грузов на 18%.

    По итогам февраля 2018 года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 24,3 млн тонн, что на 6,3% больше, чем в феврале 2017 года.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», в январе-феврале текущего года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 22,2 млн тонн (+14% к уровню 2 месяцев 2017 года), в порты Юга – 12,4 млн тонн (-4,3%).

    Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 15,4 млн тонн, что на 1,4% больше показателя января-февраля 2017 года.

    181
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ИмпортСтатистика таможниТНПЭкспорт 14.02.2018 Экспорт и импорт ТНП
    По итогам 2017 года российский импорт кожаной обуви увеличился по отношению к показателю 2016 года на 14,4% и […]
    0
    2017АвгустАпрельГлобальноИюльИюньЛинииМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЯнварь 10.01.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 11 месяцев 2017 года составил 147,7 млн TEU, что на 5% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставкиЯнварь 01.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 4
    На 4 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ФевральФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 09.02.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 5
    На 5 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноФевраль 12.02.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2018
    На 7 неделе года цены на бункерное топливо продолжают снижаться. Во всех исследуемых портах подешевели все виды топлива […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ИмпортПодакцизные товарыСтатистика таможниЭкспорт 09.02.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, в 2017 году вырос как в физическом, так и в денежном выражении. Так, […]
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноФевраль 02.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 19 февраля в связи с празднованием китайского Нового года флот безработных контейнеровозов существенно вырос.  По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГрузооборотРЖДРоссия 09.01.2018 Грузы РЖД
    Итоги 2017 года
    0
    2018АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаГлобальноПродажиФевральЯнварь 06.03.2018 Здоровое развитие автомобильного рынка
    По итогам первых двух месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили […]
    0
    2017АвгустАпрельВнешняя торговляГлобальноЕвросоюзИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьФевральЯнварь 16.01.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 11 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 22.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2018
    На 4 неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость бункерного топлива опустилась, только в некоторых сохранилась на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 18.01.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3, 2018
    Рынок Азовского моря практически стабилизировался. Торговля не так активна и в настоящее в настоящее время подвержена колебаниям курса […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    06.03.2018 Жд экспорт через порты
    06.03.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 8
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 8
    02.03.2018 Волжское пароходство открыло навигацию
    01.03.2018 Грузы РЖД
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики