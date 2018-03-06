Дело против НМТП

По информации Федеральной антимонопольной службы, в Краснодарское управление ведомтсва поступило заявление АО «Роснефтефлот» на действия ПАО «Новороссийский морской торговый порт», которое издало Руководство по обработке судов в морском терминале, эксплуатируемом ПАО «НМТП» и направило в адрес ПАО «НК «Роснефть» дополнительные соглашения к договору на оказание услуг по перевалке нефти на 2018 год и предложение учитывать новые условия при взаимодействии с покупателями и судовладельцами.

По признакам злоупотребления доминированием, выразившемся в издании антиконкурентного Руководства, возбуждено дело, говорится в сообщении ФАС.

Кроме того, за навязывание контрагентам швартовных и экологических услуг при обслуживании судов в порту НМТП выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Срок исполнения предупреждения – 12 марта 2018 года. В случае его неисполнения в отношении ПАО «НМТП» будет возбуждено новое антимонопольное дело, предупреждают в ФАС.