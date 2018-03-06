Грузооборот российского транспорта

По итогам первого месяца 2018 года перевозки грузов российским транспортом составили 547,5 млн тонн. Это на 3% больше аналогичного месяца прошлого года, но на 21,2% ниже уровня декабря 2017 года.

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 333 млн тонн, который вырос по сравнению с январем 2017 года на 4,5%. В то же время относительно декабря перевозки автотранспортом упали на 29,7%.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с январем прошлого года выросли на 3,5% – до 103,9 млн тонн (-6,1% к уровню декабря 2017 года).

Значительное снижение отмечено в перевозках морским транспортом – минус 6,3% до 1,5 млн тонн (-21,1% к уровню декабря).

Объемы трубопроводным транспортом составили 107 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,5%. По сравнению с декабрем прошлого года грузопоток, напротив, вырос – на 1,6%.

Перевозки внутренним водным транспортом выросли по сравнению с показателем января прошлого года на 10,5% (до 2,1 млн тонн). Однако относительно уровня декабря прошлого года произошло снижение на 30%.

Перевозки воздушным транспортом сохранились на уровне января прошлого года и составили 0,08 млн тонн (-92% к уровню декабря).