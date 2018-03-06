Волна 9 м в Беринговом

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Тихом океане 6 марта в первой половине ночи в северо-западной части Тихого океана с юго-западной части Берингова моря у Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-9 м, распространением днем 6 марта на северо-западную часть Берингова моря. Явление сохранится до конца суток 6 марта,
- В Белом море лед 6-7 баллов,
- В Баренцевом море на всей акватории моря медленное обледенение судов, по юго-востоку моря – ветер северо-восточный, северный в порывах 17-22 м/с, лед 7-8 баллов.