СПГ-терминал столкнулся с протестами

Проект по строительству СПГ-терминала на хорватском острове Крк вызвал протест местных жителей и экологов.

Как сообщает LNG World News со ссылкой на местные СМИ, в субботу в городе Риека собрались порядка двух тысяч людей, чтобы выступить против строительства на острове Крк СПГ-терминала. По их мнению, строительство такого терминала неприемлемо с юридической, экономической и экологической точек зрения. Также активисты обеспокоены использованием в процессе регазификации морской воды, которую необходимо хлорировать. Протестующие выдвинули предложение построить СПГ-терминал на материковой части страны. Соответствующая петиция, инициированная муниципалитетом города Омишаль, собрала более 11 тыс. подписей.

Строительство СПГ-терминала с пропускной способностью 2,6 млн куб. м в год планировалось в два этапа. Первый этап предполагал строительство плавучей установки по регазификации, второй – строительство СПГ-терминала на суше. Хорватское правительство объявило строительство терминала стратегическим и издало специальный закон по ускорению проекта. Кроме того, проект поддержал Евросоюз, который выделит на него 101,4 млн евро в качестве гранта.

LNG Croatia рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение в этом году, однако, пишет LNG World News, недавно появились сообщения о том, компании необходимо принять решение уже к июню в случае, если она хочет запустить терминал, как и планировалось, к 2020 году. Согласно графику, плавучую регазификационную установку планируется заказать в конце этого года, сдать в эксплуатацию – к концу 2019 года.