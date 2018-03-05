Информационно-аналитическое агентство

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    • Столкновение в Керченском проливе

    05.03.2018

    • По данным ГМСКЦ, в 00-30 5 марта сухогруз «Андор» (судовладелец ООО «Травес», порт регистрации Таганрог, флаг Россия, груз пшеница 3299,513 т) при следовании в точку постановки на якорь на 471 районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся с средним черноморским сейнером (СЧС) «Хорс» (судовладелец ООО «Ювас-Транс», фрахтователь ООО «Югрыб-Транс», порт регистрации Керчь, флаг Россия).

    После столкновения «Андор» стал на якорь, сейнер «Хорс» проследовал в порт Керчь и в 2-15 5 марта ошвартовался к причалу Керченского СРЗ. Водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна, «Андор» имеет повреждение привальника, фальшборта в правом борту около 3 м.

    Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет, причины столкновения выясняются.

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