Столкновение в Керченском проливе

По данным ГМСКЦ, в 00-30 5 марта сухогруз «Андор» (судовладелец ООО «Травес», порт регистрации Таганрог, флаг Россия, груз пшеница 3299,513 т) при следовании в точку постановки на якорь на 471 районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся с средним черноморским сейнером (СЧС) «Хорс» (судовладелец ООО «Ювас-Транс», фрахтователь ООО «Югрыб-Транс», порт регистрации Керчь, флаг Россия).

После столкновения «Андор» стал на якорь, сейнер «Хорс» проследовал в порт Керчь и в 2-15 5 марта ошвартовался к причалу Керченского СРЗ. Водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна, «Андор» имеет повреждение привальника, фальшборта в правом борту около 3 м.

Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет, причины столкновения выясняются.