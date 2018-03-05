Роботы будут строить суда

Hyundai Heavy Industries (HHI) будет использовать роботов для строительства судов. Как сообщает южнокорейский Yonhap, HHI закончила тестовые испытания роботизированной системы, которые проводились в течение года на верфи в Ульсане.

Беспилотная система основана на технологии Интернет вещей и других автоматических технологиях. Кроме того, в ближайшее время компания планирует добавить искусственный интеллект. Отмечается, что роботы могут заменить квалифицированный труд человека в сварочных и покрасочных работах, в погрузо-разгрузочных и других операциях.

Благодаря роботам в HHI рассчитывают увеличить в три раза производительность труда, а также улучшить качество конечного продукта. Кроме того, в ближайшие 10-20 лет компания ожидает сократить расходы в вилке от 92,3 млн до 184,6 млн долларов в зависимости от срока службы роботов.