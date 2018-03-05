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    • Назначение в Росморпорте

    05.03.2018

    • По информации ФГУП «Росморпорт», приказом Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта от 01.03.2018 № 1301/К на должность заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальника Таманского управления с 1 марта переведен Игорь Павлов, ранее занимавший должность заместителя директора по эксплуатации Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта.

    Приказом Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта от 1.03.2018 № 1320/К исполнение обязанностей заместителя директора по эксплуатации Азово-Черноморского бассейнового филиала с 1 марта возложено на заместителя директора по безопасности мореплавания Азово-Черноморского бассейнового филиала Сергея Заряева без освобождения от занимаемой должности.

    И.Павлов окончил Каспийское высшее военно-морское училище, Военно-морскую академию им. адм. Н.Г.Кузнецова и Северо-Кавказскую академию государственной службы. До прихода в Росморпорт с 1982 по 2007 год проходил службу в Пограничных войсках. В Росморпорте последовательно занимал должности начальника службы ЭРН, СУДС и связи, заместителя директора по эксплуатации Таманского филиала, заместителя начальника по эксплуатации Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала, заместителя директора по эксплуатации Азово-Черноморского бассейнового филиала.

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