Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Г.Полтавченко на правлении «Гермеса»

    05.03.2018

    • 2 марта 2018 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял участие в ряде мероприятий, направленных на поддержку малого бизнеса, которые проходили в едином Центре развития и поддержки предпринимательства.

    В частности, губернатор посетил заседание правления Гильдии «Гермес». Председатель правления Гильдии Павел Корчажкин подробно ознакомил губернатора с деятельностью профессионального сообщества, нацеленной в том числе на повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и улучшение делового климата в системе международной цепи поставок товаров.

    Г.Полтавченко на правлении «Гермеса»Также П.Корчажкин рассказал об участии Гильдии в организации Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

    На заседании члены правления презентовали ряд инициатив в различных областях внешнеэкономической деятельности.

    Как сообщили SeaNews в Гильдии, все предложения в ближайшие дни планируется рассмотреть на совещании у вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана.

     

     

     

     

    499
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Балтийская таможняГильдия ГермесТаможенные процедурыЭксперимент 19.02.2018 Транзитный эксперимент в Балтийской таможне
    Видеоинструкция
    0
    Гильдия ГермесТаможенное оформлениеТаможенные процедуры 07.03.2018 Испытания опытного образца запишут на видео
    На конференции «Нововведения в сфере технического регулирования», которую организовала в Санкт-Петербурге Гильдия «Гермес», участники обсудили порядок ввоза в […]
    0
    Гильдия ГермесТаможенное оформлениеТаможенные процедуры 07.03.2018 С чем борется Росаккредитация
    На прошлой неделе в Петербурге прошла конференция «Нововведения в сфере технического регулирования», организованная НП «Гильдия профессиональных участников рынка […]
    0
    Гильдия ГермесКонференция 08.02.2018 Нововведения в сфере технического регулирования
    1 марта Гильдия «ГЕРМЕС» совместно с Всероссийским Центром Сертификации «МЕЖРЕГИОНТЕСТ» при участи Северо-Западного таможенного управления и территориального управления […]
    0
    Гильдия ГермесКонференция 09.02.2018 Экспорт и импорт в ЮВА в условиях нового таможенного законодательства
    В условиях нового таможенного законодательства
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    06.03.2018 Жд экспорт через порты
    06.03.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 8
    02.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 8
    02.03.2018 Волжское пароходство открыло навигацию
    01.03.2018 Грузы РЖД
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики