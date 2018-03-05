Г.Полтавченко на правлении «Гермеса»

2 марта 2018 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял участие в ряде мероприятий, направленных на поддержку малого бизнеса, которые проходили в едином Центре развития и поддержки предпринимательства.

В частности, губернатор посетил заседание правления Гильдии «Гермес». Председатель правления Гильдии Павел Корчажкин подробно ознакомил губернатора с деятельностью профессионального сообщества, нацеленной в том числе на повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и улучшение делового климата в системе международной цепи поставок товаров.

Также П.Корчажкин рассказал об участии Гильдии в организации Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

На заседании члены правления презентовали ряд инициатив в различных областях внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили SeaNews в Гильдии, все предложения в ближайшие дни планируется рассмотреть на совещании у вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана.