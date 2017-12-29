Поздравление WWL

Дорогие друзья, коллеги и партнеры,

Остается совсем немного времени до наступления Нового 2018 Года. Обычно в эти последние декабрьские дни наступает время подведения итогов уходящего года. Оглядываясь назад и вспоминая 2017, можно сказать, что это был непростой, но все-таки переломный и успешный год для нашего бизнеса. После некоторого периода спада в объемах Ро-Ро перевозок мы увидели существенный рост, причем как в импорте, так и в экспорте. Российские производители автомобильной, строительной и сельскохозяйственной техники активно выходят со своей продукцией на внешние рынки. В большинстве случаев для этого требуется морская Ро-Ро транспортировка, и наша компания оказывает максимальную поддержку таким проектам.

Как и всё бизнес-сообщество, мы надеемся на сохранение такой позитивной рыночной динамики и в наступающем году. По ожиданиям многих экспертов, экономика нашей страны продолжит восстанавливаться и будет показывать впечатляющие результаты. И у нас нет никаких сомнений в этом!

Нашим клиентам, партнерам, и коллегам хочется пожелать всего самого наилучшего в 2018 году!

По традиции желаем крепкого здоровья и нескончаемого оптимизма, веры в свои силы, надежных партнеров и счастливых клиентов.

Пусть 2018 год начнется успешно и красиво.

Пусть с первых дней всем крупно повезет.

Пусть усердный труд и рвение к работе всегда ценится и имеет свое вознаграждение.

Желаем всем и каждому новых оригинальных идей и грандиозных продвижений по карьерной лестнице.

Пусть в деятельности каждого из нас ждут свои победы, а жизнь пусть всем подарит счастье и любовь.

Желаем всем светлых праздников и чудесного настроения!

Коллектив «ВВЛ»