Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление WWL

    29.12.2017
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    • Дорогие друзья, коллеги и партнеры,

     Остается совсем немного времени до наступления Нового 2018 Года. Обычно в эти последние декабрьские дни наступает время подведения итогов уходящего года. Оглядываясь назад и вспоминая 2017, можно сказать, что это был непростой, но все-таки переломный и успешный год для нашего бизнеса. После некоторого периода спада в объемах Ро-Ро перевозок мы увидели существенный рост, причем как в импорте, так и в экспорте. Российские производители автомобильной, строительной и сельскохозяйственной техники активно выходят со своей продукцией на внешние рынки. В большинстве случаев для этого требуется морская Ро-Ро транспортировка, и наша компания оказывает максимальную поддержку таким проектам.

     Как и всё бизнес-сообщество, мы надеемся на сохранение такой позитивной рыночной динамики и в наступающем году. По ожиданиям многих экспертов, экономика нашей страны продолжит восстанавливаться и будет показывать впечатляющие результаты. И у нас нет никаких сомнений в этом!

     Нашим клиентам, партнерам, и коллегам хочется пожелать всего самого наилучшего в 2018 году!

    По традиции желаем крепкого здоровья и нескончаемого оптимизма, веры в свои силы, надежных партнеров и счастливых клиентов.

    Пусть 2018 год начнется успешно и красиво.

    Пусть с первых дней всем крупно повезет.

    Пусть усердный труд и рвение к работе всегда ценится и имеет свое вознаграждение.

    Желаем всем и каждому новых оригинальных идей и грандиозных продвижений по карьерной лестнице.

    Пусть в деятельности каждого из нас ждут свои победы, а жизнь пусть всем подарит счастье и любовь.

    Желаем всем светлых праздников и чудесного настроения!

     

    Коллектив «ВВЛ»

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