Поздравление Stena Line

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Со стороны Стена Лайн мы делаем всё возможное для того чтобы у вас была возможность безопаснее, быстрее, а зачастую и дешевле доставлять ваши грузы в Западную Европу и страны Скандинавии.

Пусть не только в сказочную новогоднюю ночь, но и в каждый из дней 2018 года во всех текущих делах и новых проектах и других сферах корпоративной деятельности и частной жизни Вам сопутствует удача, а финансовая отдача и радость от результатов выполненной работы и решения сложных задач не ведает границ! Желаем Вашей компании качественного развития и стабильного процветания. Надеемся, что в грядущем периоде наше партнерство будет по-прежнему взаимовыгодными, но при этом станут еще крепче и дружественнее.

Оскарс Осис

Стена Лайн

Региональный директор по грузовым перевозкам Страны Балтии, Россия и СНГ