Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление Stena Line

    29.12.2017
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    • Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

    Со стороны Стена Лайн мы делаем всё возможное для того чтобы у вас была возможность безопаснее, быстрее, а зачастую и дешевле доставлять ваши грузы в Западную Европу и страны Скандинавии.

    Пусть не только в сказочную новогоднюю ночь, но и в каждый из дней 2018 года во всех текущих делах и новых проектах и других сферах корпоративной деятельности и частной жизни Вам сопутствует удача, а финансовая отдача и радость от результатов выполненной работы и решения сложных задач не ведает границ! Желаем Вашей компании качественного развития и стабильного процветания. Надеемся, что в грядущем периоде наше партнерство будет по-прежнему взаимовыгодными, но при этом станут еще крепче и дружественнее.

     

     

    Оскарс Осис

    Стена Лайн

    Региональный директор по грузовым перевозкам Страны Балтии, Россия и СНГ

     

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