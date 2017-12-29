Поздравление Overseas Freight Agency

Уважаемые Партнеры,

От лица группы компаний Overseas Group поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Желаем Вам в будущем году избежать погодных и офисных неприятностей,

Пусть растут объемы перевозок и финансовые показатели, расширяется география и спектр Вашей деятельности!

Надеемся, наступающий год станет для нашего сотрудничества удачным, полным событий и хороших новостей,

И лично для Вас источником новых возможностей, достижений в сфере профессионального и личного роста!

Пусть будет звучать смех в Вашем доме, а Ваши близкие и родные будут счастливы и здоровы! С наступающими праздниками!