Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление Overseas Freight Agency

    29.12.2017
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    • Уважаемые Партнеры,

    От лица группы компаний Overseas Group поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!

    Желаем Вам в будущем году избежать погодных и офисных неприятностей,

    Пусть растут объемы перевозок и финансовые показатели, расширяется география и спектр Вашей деятельности!

    Надеемся, наступающий год станет для нашего сотрудничества удачным, полным событий и хороших новостей,

    И лично для Вас источником новых возможностей, достижений в сфере профессионального и личного роста!

    Пусть будет звучать смех в Вашем доме, а Ваши близкие и родные будут счастливы и здоровы! С наступающими праздниками!

     

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